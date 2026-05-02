Revue de presse : le RC Lens démoralisé avant Nice, l’OL fonce sur un serial buteur, un champion de France au LOSC ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : la stat qui tue avant Nice

Ce samedi, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice pour la 32e journée de Ligue 1 (21h05). Une affiche qui s’annonce difficile pour les Sang et Or, surtout au vu de leur historique récent sur la Côte d’Azur. En effet, les Lensois n’ont jamais réussi à s’imposer à l’Allianz Riviera, avec 5 défaites et 1 match nul. Plus largement, les Nordistes n’ont plus gagné à Nice depuis le 23 décembre 2006, à l’époque au stade du Ray (1-2). Depuis, la dynamique est clairement à l’avantage des Niçois, qui réussissent généralement à faire la différence à domicile. Les confrontations récentes confirment cette tendance : sur les derniers matchs entre les deux équipes, Nice a souvent pris le dessus à domicile, tandis que Lens peine à s’imposer loin de Bollaert.

OL : un attaquant suédois dans le viseur

Le journaliste Sky Sport Allemagne indique que l’Olympique Lyonnais surveille Isac Lidberg, attaquant du SV Darmstadt 98, en vue du mercato estival. Auteur d’une saison très convaincante en 2. Bundesliga (15 buts et 3 passes décisives), l’avant-centre suédois attire plusieurs clubs européens, dont des équipes allemandes et le Benfica Lisbonne. Le montant de son éventuel transfert est estimé autour de 5 millions d’euros, ce qui en fait une piste accessible mais déjà très convoitée. À ce stade, Lyon a surtout observé le joueur à plusieurs reprises, ce qui confirme un intérêt réel, mais aucun accord n’a été trouvé et le dossier reste encore à un stade exploratoire.

LOSC : un champion de France sur le banc à Lille ?

Passé par le LOSC entre 2020 et 2022, où il a notamment été un acteur majeur du titre de champion de France 2021, Burak Yılmaz pourrait-il revenir à Lille… mais cette fois en tant qu’entraîneur ? Selon le journaliste Sacha Tavolieri, son nom fait partie des profils étudiés par les dirigeants lillois dans l’optique d’un éventuel changement sur le banc, notamment en cas de départ de Bruno Genesio à la fin de son contrat cet été. Ancien attaquant du club, Yılmaz garde une forte cote de popularité à Lille, où il a inscrit 25 buts en 73 matchs et marqué les esprits lors du sacre en Ligue 1. Après sa carrière de joueur, il s’est lancé dans le coaching avec des expériences en Turquie, notamment à Kayserispor, Kasımpaşa et Gaziantep, où il a récemment officié avant d’être remercié en avril.

OGC Nice : un retour de Tameze étudié pour cet été

Le journaliste Nico Schira rapporte que l’OGC Nice s’intéresserait à Adrien Tameze, en fin de contrat avec le Torino. En effet, le club niçois étudierait donc la possibilité de faire revenir l’ancien milieu de terrain du Gym, une opportunité intéressante sur le plan sportif et économique.

AS Monaco : Pogba titulaire à Metz ?

Selon plusieurs informations concordantes, Paul Pogba pourrait vivre un moment important ce samedi, à l’occasion du déplacement de Monaco à Metz (32e journée de Ligue 1) : il serait pressenti pour être titularisé par Sébastien Pocognoli. Depuis son arrivée, Pogba a connu une trajectoire très compliquée : entre blessures, reprise progressive et temps de jeu limité, il n’a disputé que quelques apparitions et un volume total très réduit, loin de son niveau habituel. Ce possible retour dans le onze de départ serait donc un événement important, puisque cela ferait près de trois ans qu’il n’a plus été titulaire en match officiel. En interne, l’idée serait de le faire évoluer dans un rôle de sentinelle, devant la défense, mais sa titularisation dépend encore des derniers ajustements tactiques du coach et de sa condition physique.

Toulouse FC : des joueurs de l’AC Milan au TFC ?

Selon le journaliste Daniele Longo, l’AC Milan envisagerait de s’appuyer sur sa collaboration avec le Toulouse FC, également propriété du fonds RedBird, pour envoyer certains jeunes joueurs s’aguerrir en Ligue 1 la saison prochaine. L’idée serait de mettre en place une véritable passerelle entre les deux clubs, afin de favoriser le développement de jeunes talents dans un environnement compétitif mais accessible. Trois profils sont notamment cités : David Odogu, défenseur central de 19 ans formé en Allemagne et recruté par Milan à Wolfsburg. Il a déjà fait quelques apparitions en Serie A et est considéré comme un gros potentiel, Warren Bondo, milieu de terrain de 22 ans, formé à Nancy, passé par Monza et actuellement prêté à Cremonese, où il joue régulièrement en Serie A et Kevin Zeroli, milieu de 21 ans formé à l’AC Milan, déjà prêté en Serie B et suivi comme un jeune à fort potentiel. Ce projet s’inscrirait dans une logique déjà évoquée en interne côté toulousain, où la direction s’est dite ouverte à un rapprochement avec le club italien pour faciliter des prêts et échanges de jeunes joueurs.