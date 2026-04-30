Pierre Sage a tenu sa conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement du RC Lens à Nice (21h05).

Le RC Lens entre dans une phase décisive de sa saison. À deux jours du déplacement périlleux à Nice (21h05), Pierre Sage a fait le point sur son groupe et sur les enjeux immenses qui attendent les Sang et Or. Première mauvaise nouvelle pour le RC Lens : Arthur Masuaku sera suspendu pour ce déplacement sur la Côte d’Azur.

Un forfait important dans un match où les Lensois devront résister à la qualité offensive niçoise et gérer de nombreuses transitions rapides. Concernant Ismaelo Ganiou, le discours est en revanche plus rassurant. « Ismaelo Ganiou a reçu un coup, mais ça devrait aller », a indiqué Pierre Sage. Une information importante alors que le RC Lens cherche à conserver un maximum de stabilité dans cette dernière ligne droite.

Sage cible le vrai problème du RC Lens

Face aux médias, l’entraîneur du RC Lens a également identifié l’un des grands axes de travail avant d’affronter Nice : la gestion des transitions défensives. « On a encaissé des buts sur des transitions. C’est ce qu’on doit traiter et le prochain match devrait nous y confronter. Mais si on attaque bien, l’adversaire ne doit pas pouvoir nous contrer », a-t-il poursuivi. Un constat lucide alors que l’OGC Nice excelle précisément dans ce registre avec sa capacité à se projeter très vite vers l’avant.

Pierre Sage n’a pas caché non plus que l’objectif Ligue des Champions occupait déjà les esprits en interne. « Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il faudra 4 points, quand ça sera acquis… Il y aura une préparation de la finale qui entrera en jeu aussi, surtout en fonction du calendrier. » Entre la course au podium et la finale de Coupe de France qui approche, le RC Lens devra gérer un calendrier extrêmement dense.

Le PSG impressionne aussi Lens

Enfin, Pierre Sage a aussi été interrogé sur le spectaculaire PSG – Bayern Munich qui a marqué les esprits cette semaine. Et le technicien du RC Lens n’a pas caché son admiration. « Il y avait beaucoup de choses extraordinaires dans ce match. Je suis de ceux qui préfèrent voir un 5-4 qu’un 1-0. Quand on voit le niveau des équipes et de ces joueurs, ça donne aussi la valeur de notre qualification. »

Avant de conclure avec une phrase forte : « On se rend compte aussi de quelle bête on a devant nous en championnat. » Un hommage appuyé au niveau du PSG… mais aussi un rappel du défi immense qui attend Lens dans la course aux sommets.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France