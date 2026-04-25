Pronostic OM – OGC Nice : victoire ou nouveau fiasco pour Marseille ? L’IA tranche !

Voici l’analyse complète du match de la 31e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’OGC Nice, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Rétrogradé à la sixième place après sa défaite le week-end dernier sur la pelouse du FC Lorient (2-0), l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de réagir ce dimanche (20h45) face à l’OGC Nice, en clôture de la 31e journée de Ligue 1, pour rester en course dans la lutte pour la troisième place. En face, le Gym arrive avec le plein de confiance après sa qualification pour la finale de la Coupe de France obtenue contre le RC Strasbourg (0-2). Malgré cette dynamique positive, les Niçois restent sous pression en championnat, toujours englués à la 15e place et menacés dans la course au maintien.

Ligue 1 – OM vs OGC Nice

Dimanche 26 avril 2026 · 20h45 · Orange Vélodrome

Olympique de Marseille : rebond attendu dans un contexte tendu

Reversés à la sixième place après leur défaite à Lorient, les Marseillais abordent cette rencontre avec une obligation de résultat. Dans une fin de saison extrêmement serrée, chaque faux pas peut coûter cher dans la course à la troisième place.

Au Vélodrome, l’OM affiche cependant un tout autre visage. Portés par leur public, les Olympiens parviennent souvent à imposer un rythme soutenu et à mettre rapidement leurs adversaires sous pression. Cette capacité à emballer les matchs à domicile constitue un véritable levier dans ce type de rendez-vous.

Sur le plan offensif, Marseille dispose d’arguments solides, avec des joueurs capables de faire des différences individuelles et de peser dans la surface. En revanche, certaines largesses défensives ont parfois pénalisé l’équipe, notamment lorsqu’elle se découvre pour aller chercher la victoire.

Dans ce match, l’OM devra trouver le bon équilibre entre maîtrise et prise de risques, sous peine de s’exposer face à un adversaire capable de piquer en transition.

OGC Nice : entre confiance retrouvée et urgence comptable

Du côté de l’OGC Nice, le contexte est paradoxal. La qualification pour la finale de la Coupe de France a redonné de l’élan à un groupe qui doutait, mais la situation en championnat reste fragile.

Positionnés en bas de tableau, les Niçois doivent encore sécuriser leur maintien. À l’extérieur, leurs performances ont été irrégulières, avec des difficultés à exister dans les temps forts adverses.

Nice pourrait donc opter pour une approche pragmatique : bloc compact, discipline défensive et exploitation rapide des espaces laissés par Marseille. Dans ce type de scénario, la moindre erreur adverse peut se transformer en opportunité.

L’aspect mental jouera également un rôle clé. Entre la dynamique positive en coupe et la pression du classement, les Niçois devront trouver le bon dosage pour rester compétitifs.

Les confrontations récentes

Les duels entre les deux formations donnent souvent lieu à des rencontres disputées, avec peu d’écarts au score.

Sur les 10 dernières confrontations :

OM : 4 victoires

Nice : 4 victoires

Matchs nuls : 2

Un historique relativement équilibré, qui confirme que ce type d’affiche reste souvent indécis, quel que soit le classement.

Les compos probables

La compo probable de l’OM : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Höjbjerg, Timber, Emerson – Greenwood, Aubemayang, Traoré.

Absents : Aguerd, Kondogbia, Egan-Riley, Paixão, Gouiri, Nadir (blessés, reprise).

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Clauss, Bah, Mendy, Oppong, Bard – Cho, Boudaoui, Sanson, Diop – Wahi.

Absents : Everton, Bombito (blessés, reprise).

Incertains : Abdelmonem, Ndayishimiye, Dante (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Mason Greenwood (OM) : meilleur buteur marseillais cette saison, il reste l’atout offensif numéro un des Olympiens. Capable de faire des différences en un contre un comme de conclure dans la surface, il peut faire basculer un match à lui seul. Dans un contexte où l’OM devra prendre l’initiative, sa capacité à se montrer décisif dans les moments clés sera scrutée de près.

Elye Wahi (Nice) : ancien joueur de l’OM, il retrouve le Vélodrome avec des arguments solides, lui qui vient d’inscrire un doublé en demi-finale de Coupe de France. Rapide, percutant et clinique devant le but, il représente une menace constante pour la défense marseillaise, notamment en transition. Son retour à Marseille ajoute une dimension particulière à ce duel.

Les tendances de cotes : Marseille en position favorable

Issue Cote Probabilité implicite Victoire OM 1,45 ≈ 65–68 % Match nul 4,80 ≈ 20–22 % Victoire Nice 6,00 ≈ 15–17 %

Les bookmakers donnent un avantage à l’Olympique de Marseille, notamment en raison de leur solidité à domicile et de l’enjeu autour de la course au podium.

Les pronostics de ChatGPT pour OM – Nice

OM ou nul + moins de 3,5 buts : dans un match sous pression, Marseille devrait éviter la défaite, mais pourrait se heurter à un bloc niçois difficile à manœuvrer.

Moins de 2,5 buts : l’enjeu et la prudence des deux équipes pourraient limiter les espaces et les occasions franches.

Score possible

1-0 pour Marseille : Dans une rencontre fermée et tendue, l’OM pourrait faire la différence sur un détail, que ce soit sur une action individuelle ou un coup de pied arrêté. Nice devrait opposer une résistance solide, mais pourrait manquer de tranchant offensif pour faire basculer la rencontre.