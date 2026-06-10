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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Selon nos informations, l’OM ne devrait pas compter sur une possible arrivée estivale de Benjamin André (35 ans) en provenance du LOSC.

Avec l’arrivée annoncée de Bruno Genesio, le dossier Benjamin André pourrait alimenter les rumeurs du côté de l’OM.

Un successeur crédible à Höjbjerg

À 35 ans, le capitaine du LOSC arrive à un tournant de sa carrière. Le milieu lillois n’a plus qu’une année de contrat et réfléchit activement à la suite de son parcours. Selon nos informations, plusieurs options s’offrent à lui pour la saison prochaine.

L’ancien joueur du Stade Rennais dispose notamment de sollicitations en provenance de MLS ainsi que de plusieurs clubs du sud de l’Espagne évoluant en Liga. L’Arabie saoudite, également intéressée, ne constituerait en revanche pas une priorité pour André, qui a déjà repoussé certaines approches.

Benjamin André ne ferme d’ailleurs aucune porte et serait sensible à l’idée de découvrir un nouveau championnat avant de raccrocher les crampons. Une dernière expérience à l’étranger, associée à un contrat avantageux financièrement, pourrait clairement peser dans sa réflexion. Il se donne encore deux ans au plus haut niveau.

« Jamais de la vie ! »

Et si l’OM devait se positionner sur le dossier ? Avec le probable départ de Pierre-Emile Höjbjerg, le profil de Benjamin André présenterait en effet plusieurs garanties : expérience, leadership, connaissance parfaite de la Ligue 1 et capacité à encadrer un vestiaire ambitieux.

Mais selon nos informations, cette hypothèse apparaît aujourd’hui très improbable. Interrogée sur une éventuelle arrivée à Marseille sous les ordres de Bruno Genesio, une source proche du dossier s’est montrée particulièrement catégorique. « Jamais de la vie », nous a-t-elle confié.

Une réponse qui a le mérite d’être claire et qui refroidit sérieusement la piste marseillaise. Reste néanmoins une interrogation : la perspective d’un nouveau projet sportif ambitieux et la possibilité de retrouver Bruno Genesio pourraient-elles faire évoluer sa position dans les prochaines semaines ?

Genesio peut-il encore peser ?

Les deux hommes se connaissent parfaitement depuis leur collaboration à Rennes. Bruno Genesio a toujours apprécié le profil du milieu défensif, capable d’apporter de l’équilibre et une importante dose de caractère à son équipe.

Pour autant, à ce stade, rien ne laisse penser que Benjamin André envisage sérieusement un transfert vers l’OM. Le joueur semble davantage regarder vers une expérience différente, possiblement à l’étranger, pour conclure sa carrière.

Dans un mercato où Marseille multiplie les pistes afin de renforcer son effectif, ce dossier apparaît donc aujourd’hui très compliqué. Sauf retournement de situation majeur, l’OM pourrait bien devoir explorer d’autres options pour muscler son milieu de terrain.