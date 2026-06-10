Officialisé par l’OM il y a une dizaine de jours, Grégory Lorenzi n’en a pas encore complètement fini avec sa mission au Sdade Brestois.

Grégory Lorenzi n’a pas encore totalement tourné la page de son aventure brestoise. Avant de se plonger pleinement dans le mercato de l’OM, le dirigeant doit encore mener à bien une mission particulièrement importante du côté de Brest.

« Avec Greg, il faut qu’on fasse le point »

Son départ du Stade Brestois 29 a laissé un vide considérable au sein du club breton. Véritable homme fort du projet sportif ces dernières années, Lorenzi participait à l’ensemble des décisions stratégiques, du recrutement à l’organisation interne. Conscient des interrogations qui montent chez les supporters brestois, le président Denis Le Saint a tenu à rassurer tout le monde lors d’un récent entretien accordé à L’Équipe.

Le patron du SB29 a notamment expliqué qu’un dernier rendez-vous était prévu avec son futur ex-bras droit afin de finaliser plusieurs dossiers majeurs. « Avec Greg, il faut qu’on fasse le point. Sur les joueurs, l’organisation, les contrats… Il a été un peu accaparé ces derniers jours », a confié Le Saint. Une déclaration qui montre à quel point Lorenzi reste encore impliqué dans la transition brestoise malgré son arrivée officielle à l’OM.

Lorenzi doit boucler son aventure au SB29

Les deux hommes doivent ainsi se retrouver prochainement afin d’aborder plusieurs sujets stratégiques liés à l’effectif, à l’organisation du club et à la préparation de la saison à venir. Le président brestois a également indiqué que les grandes orientations du futur projet sportif seraient dévoilées avant la fin du mois de juin. Pour l’OM, cette situation est forcément particulière.

Alors que le club phocéen prépare un été qui s’annonce chargé sur le marché des transferts, son nouveau directeur sportif doit encore assurer une transmission en douceur auprès de son ancien employeur. Une mission délicate mais logique au regard du rôle central qu’occupait Lorenzi à Brest. À Marseille, les supporters attendent désormais de voir le dirigeant entrer pleinement en action. Mais avant de construire l’avenir olympien, il lui reste encore quelques dossiers à clôturer en Bretagne.