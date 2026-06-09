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FRANCE

OM, FC Nantes, OL : deux clubs historiques rachetés, une ex star du FC Barcelone va débarquer en France ! 

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 12:00
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Laurent Nicollin (MHSC)

Deux clubs historiques du championnat de France sont sur le point d’être rachetés cet été.

L’été pourrait être marqué par de profonds bouleversements dans le football français. Alors que les regards sont souvent tournés vers le mercato, deux clubs historiques de l’Hexagone sont actuellement au cœur d’importantes négociations concernant leur avenir capitalistique. 

L’OGC Nice cédé d’ici au 15 juin ?

Du côté de l’OGC Nice, les discussions avancent à grande vitesse. Après les révélations de L’Équipe sur la présence d’un potentiel repreneur anglo-saxon, Nice-Matin affirme désormais qu’un investisseur américain demeure le grand favori pour reprendre le club azuréen. Selon le quotidien régional, la date du 15 juin reste l’objectif fixé pour finaliser l’opération. Le propriétaire actuel, INEOS, aurait mis en place un accord de confidentialité particulièrement strict afin d’empêcher toute fuite avant la conclusion du dossier. Cette discrétion témoigne de l’importance stratégique des négociations en cours. Si l’opération aboutit, l’OGC Nice pourrait entamer un nouveau chapitre de son histoire avec une gouvernance profondément remaniée.

Pendant ce temps, un autre dossier majeur avance également dans le sud de la France. Le Montpellier HSC est lui aussi en discussions avancées avec un groupe d’investisseurs intéressés par une entrée au capital du club. Son président, Laurent Nicollin, ne cache plus l’existence des négociations. « Ça avance bien, mais rien n’est validé », a-t-il expliqué à L’Équipe, tout en précisant que les vérifications financières réalisées jusqu’à présent étaient rassurantes. 

Gündogan bien dans la boucle au MHSC ! 

« Les banquiers se sont renseignés, c’est solide, viable », a-t-il ajouté. Parmi les investisseurs évoqués figure notamment Ilkay Gündogan. L’ancien milieu du FC Barcelona ferait partie d’un groupe d’entrepreneurs intéressés par le projet montpelliérain. Même si son rôle exact n’a pas encore été détaillé, la présence d’un joueur au palmarès aussi impressionnant apporte une dimension supplémentaire au dossier. 

Gündogan pourrait ainsi devenir l’un des visages les plus médiatiques associés à une future évolution du capital du MHSC. Laurent Nicollin reste toutefois prudent. Le dirigeant montpelliérain refuse encore de préciser si les discussions concernent une simple entrée au capital ou une cession plus importante du club. Une officialisation pourrait intervenir entre la fin juin et le début du mois de juillet.

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