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FRANCE

OM : le prix de Nakamura complique déjà tout

Par Wladimir DELCROS - 24 Juil 2026, 13:19
OM : le prix de Nakamura complique déjà tout

Courtisé après une saison pleine avec le Stade de Reims, Keito Nakamura ne sera pas simple à déloger cet été. L’OM est venu aux renseignements, mais la position champenoise est ferme et la concurrence étrangère avance déjà ses pions.

Reims fixe la barre très haut

En dépit d’une saison passée en Ligue 2, Keito Nakamura a gardé une belle cote sur le marché. Auteur de 14 buts et 2 passes décisives en 29 rencontres avec le Stade de Reims, l’ailier gauche japonais a notamment marqué les esprits avec un quadruplé contre Pau en fin de championnat.

Selon les informations de Foot Mercato, le club champenois réclame au minimum 25 millions d’euros hors bonus pour laisser filer son international japonais. Une offre récente de 18 M€ aurait déjà été repoussée par la direction rémoise.

L’OM s’est renseigné, sans avancer franchement

L’Olympique de Marseille suit bien le dossier, mais avec prudence. Le club phocéen est venu aux renseignements pour Nakamura, sans aller plus loin à ce stade. À ce tarif, l’OM sait désormais qu’il devra se montrer ingénieux s’il veut réellement entrer dans la danse.

Le profil du joueur de 25 ans plaît pourtant. Polyvalent, capable d’évoluer sur le côté gauche de l’attaque, Nakamura sort aussi d’une Coupe du Monde 2026 remarquée avec le Japon, où il s’est notamment illustré par un but face aux Pays-Bas et une passe décisive contre la Tunisie. Pour mieux cerner son parcours, cinq éléments permettent de comprendre son ascension.

Everton et Beşiktaş restent à l’affût

La difficulté pour l’OM vient aussi de la concurrence. Plusieurs clubs britanniques, dont Everton, ont manifesté un intérêt concret pour l’ancien joueur du LASK. Beşiktaş, déjà intéressé l’été dernier avec une proposition de 15 M€, est également revenu à la charge.

Le Stade de Reims n’est pas dans l’urgence financière après plusieurs ventes récentes, dont celles d’Abdul Koné, Patrick Zabi ou encore Ewen Jaouen. Cette situation permet aux dirigeants champenois de tenir leur ligne dans les négociations. Pour l’OM, le dossier Nakamura existe bien, mais il s’annonce déjà particulièrement serré.

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