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FRANCE

OM Mercato : Genesio et Lorenzi craquent pour un joueur du Stade Rennais

Par Fabien Chorlet - 23 Juil 2026, 19:00
Yassir Zabiri sous le maillot du Stade Rennais

L’OM serait intéressé par l’attaquant du Stade Rennais, Yassir Zabiri, et aurait déjà pris des renseignements pour le recruter.

Un an seulement après son arrivée au Stade Rennais, Yassir Zabiri se dirigerait vers un départ du club breton cet été. L’attaquant marocain n’aurait pas convaincu Franck Haise, alors que c’est Habib Beye qui souhaitait sa venue à Rennes.

L’OM pour relancer Zabiri ?

Selon le compte X @SalmaSRFC35, l’OM ferait partie des clubs intéressés pour récupérer l’ancien joueur de Famalicão. « L’Olympique de Marseille a pris des renseignements sur Yassir Zabiri. Profil apprécié de Bruno Genesio lorsqu’il était au LOSC. Il est convaincu de pouvoir le relancer. Grégory Lorenzi l’a observé lors de la Coupe du monde U20 », a indiqué la suiveuse du Stade Rennais.

Déjà dans le viseur du club phocéen l’été dernier, Yassir Zabiri avait finalement pris la direction de Rennes, qui avait déboursé 10 millions d’euros pour le recruter. Apparu à seulement six reprises la saison dernière, sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive, l’international Espoirs marocain pourrait ainsi tenter de relancer sa carrière à Marseille, où son profil continuerait de séduire les décideurs olympiens.

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