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FRANCE

FC Barcelone Mercato : après Adeyemi, la troisième recrue déjà connue ?

Par Fabien Chorlet - 23 Juil 2026, 14:55
João Cancelo lors de la Coupe du monde 2026

Après Anthony Gordon et Karim Adeyemi, le FC Barcelone se rapprocherait d’une troisième recrue estivale.

Le FC Barcelone a officialisé ce jeudi l’arrivée de Karim Adeyemi en provenance du Borussia Dortmund. L’ailier droit allemand est ainsi devenu la deuxième recrue de l’été du club catalan après Anthony Gordon. Mais un troisième joueur se dirigerait déjà vers la Catalogne : João Cancelo.

Cancelo se rapproche d’un transfert définitif au Barça

Déjà prêté la saison dernière au Barça par Al-Hilal, le latéral droit portugais pourrait cette fois être définitivement recruté par le champion d’Espagne en titre. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, les dirigeants du FC Barcelone seraient confiants quant à l’issue des négociations avec le club saoudien.

Alors que les discussions entre les deux clubs se poursuivraient dans un climat positif, João Cancelo souhaiterait de son côté retrouver le Barça, où il s’était rapidement imposé la saison dernière. Un accord pourrait ainsi être trouvé dans les prochains jours si les deux formations parviennent à s’entendre sur les derniers détails de l’opération.

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