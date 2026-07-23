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FRANCE

Stade Rennais Mercato : après Doucouré, Rennes active un autre plan B à Cresswell

Par Fabien Chorlet - 23 Juil 2026, 12:30
Franck Haise et Loïc Désiré

Le Stade Rennais aurait activé deux alternatives à Charlie Cresswell, alors que les négociations avec Toulouse seraient en stand-by.

Depuis plusieurs semaines, le Stade Rennais s’est mis à la recherche d’un défenseur central expérimenté capable de devenir le nouveau patron de sa défense, avec une priorité absolue : Charlie Cresswell. Sauf que les négociations avec Toulouse seraient désormais au point mort pour le transfert du défenseur central anglais, le TFC jouant la montre afin de faire grimper son prix.

Rennes a deux alternatives à Cresswell

Face à cette situation, les dirigeants rennais ont activé un plan B qui se nommerait Ismaël Doucouré. Le défenseur central du RC Strasbourg séduit le Stade Rennais par son profil : polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe mais également au milieu défensif, jeune, déjà expérimenté en Ligue 1 et avec une importante marge de progression.

Mais Ismaël Doucouré ne serait pas la seule alternative à Charlie Cresswell activée par le club Rouge et Noir. Selon les indiscrétions du compte X et insider du SRFC @jonathan35001, les dirigeants rennais seraient également intéressés par un troisième défenseur central dont le nom n’a, pour l’heure, pas filtré. Une piste tenue secrète qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur si le dossier Charlie Cresswell venait définitivement à se refermer.

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