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FRANCE

FC Nantes Mercato : Der Zakarian réclame trois nouvelles recrues aux Kita

Par Fabien Chorlet - 23 Juil 2026, 10:25
Michel Der Zakarian, l'entraîneur du FC Nantes

Le coach du FC Nantes, Michel Der Zakarian, a évoqué la suite du mercato estival après le match amical face à Roche-sur-Yon (1-1).

Pour son troisième match de préparation de l’intersaison, le FC Nantes a été tenu en échec ce mercredi par La Roche-sur-Yon (1-1), pensionnaire de Ligue 3. À l’issue de la rencontre, Michel Der Zakarian s’est exprimé sur le mercato estival. L’entraîneur des Canaris a confirmé les probables départs de Chidozie Awaziem, Yassine Benhattab et Matthis Abline, avant d’indiquer qu’il souhaiterait encore trois recrues, alors que son effectif a déjà été renforcé par les arrivées de Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor et Mathieu Cafaro.

« Il faut encore trois joueurs »

« Pour l’instant, Chidozie Awaziem, Yassine Benhattab et Matthis Abline ont des velléités de départ. C’est la direction qui va choisir. Il va falloir qu’il y ait des joueurs qui partent. On a un effectif assez pléthorique. Il y a des joueurs qui doivent partir. Il faudra bien les vendre. Ils seront remplacés ? Quelques uns oui, je pense qu’il faut encore trois joueurs », a confié Michel Der Zakarian au micro du journaliste de Hit West, Simon Reungoat.

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