Annoncé sur le départ du FC Nantes au mercato estival, Chidozie Awaziem (29 ans) ne sera pas retenu par une large majorité des supporters des Canaris.

L’avenir de Chidozie Awaziem semble de plus en plus s’écrire loin du FC Nantes. Annoncé sur le départ durant ce mercato estival, le défenseur nigérian ne bénéficie plus vraiment du soutien des supporters du FC Nantes, qui ont rendu un verdict particulièrement sévère.

Les supporters du FC Nantes veulent tourner la page

But! a lancé un sondage auprès des supporters du FC Nantes avec une question simple : « Faut-il laisser partir Chidozie Awaziem ? » Le résultat est sans appel.

Oui : 86,2 %

Non : 13,8 %

Une immense majorité des supporters estime donc qu’un départ serait la meilleure solution pour le FC Nantes.

Une deuxième aventure en demi-teinte pour Awaziem

Revenu chez les Canaris la saison dernière, Chidozie Awaziem avait pourtant laissé entrevoir de belles promesses lors de ses premières apparitions. Solide dans les duels et rassurant défensivement, l’international nigérian semblait capable de devenir l’un des leaders de l’arrière-garde nantaise. Mais au fil des semaines, ses performances se sont progressivement dégradées, alternant les prestations convaincantes et les erreurs plus coûteuses.

Dans ce contexte, un transfert apparaît aujourd’hui comme l’issue la plus probable. Le FC Nantes poursuit son chantier estival et un départ d’Awaziem permettrait de libérer une place tout en offrant à Michel Der Zakarian davantage de marge pour remodeler sa défense. Au vu du sondage, les supporters semblent déjà avoir fait leur choix : ils souhaitent voir le club tourner définitivement la page.