Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OL veut faire feu de tout bois pour la suite du mercato estival.

Très actif depuis le début du mercato estival, l’OL continue d’explorer de nouvelles pistes. Après Loïs Openda et Felix Bacher, les dirigeants lyonnais surveillent désormais un gardien de but expérimenté.

Jacob Widell Zetterström dans le viseur de l’OL

Selon Foot Mercato, l’OL suit avec attention Jacob Widell Zetterström. Âgé de 28 ans, le portier suédois évolue actuellement à Derby County, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. La saison dernière, il a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues, encaissant 45 buts tout en conservant sa cage inviolée à sept reprises.

International suédois, il s’était notamment illustré lors de la Coupe du Monde 2026, où il avait été titularisé face à l’équipe de France. Pour le moment, aucun départ n’est acté dans les buts lyonnais. Dominik Greif et Rémy Descamps semblent bien partis pour poursuivre l’aventure sous les couleurs de l’OL.

Lyon reste très actif sur le marché

Néanmoins, le club anticipe toutes les éventualités et garde plusieurs options ouvertes en cas de mouvement d’ici la fin du mercato. Le profil de Jacob Widell Zetterström est ainsi étudié comme une solution crédible si la hiérarchie venait à évoluer dans les prochaines semaines.

Le dossier du gardien suédois confirme l’intense activité des dirigeants lyonnais. En parallèle des discussions avancées autour de Loïs Openda et de Felix Bacher, l’OL continue de travailler sur plusieurs postes afin de renforcer son effectif avant la reprise de la saison.