À LA UNE DU 23 JUIL 2026
[00:00]PSG Mercato : la fille de Luis Enrique, un atout de charme pour attirer Ferran Torres (FC Barcelone) ? 
[23:30]OL Mercato : après Openda, Lyon cible un gardien du Mondial 2026 !
[23:00]Stade Rennais : Haise a réservé une belle surprise aux jeunes 
[22:30]FC Nantes Mercato : le verdict est très violent pour Awaziem !
[22:00]OM Mercato : libre, cet ancien du LOSC et de Premier League s’éloigne de Marseille 
[21:30]ASSE Mercato : les dossiers chauds toujours bloqués, faut-il s’inquiéter ?
[21:00]PSG : après Dembélé, le futur Ballon d’Or encore à Paris ? 
[20:30]OM, ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OL, Stade Rennais : de nouveaux investisseurs étrangers arrivent en France ! 
[20:00]RC Lens : en plein mercato, Baidoo prend une décision totalement inattendue ! 
[19:30]Stade Rennais Mercato : pluie de mauvaises nouvelles pour Haise avec son chouchou du Mondial ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : après Openda, Lyon cible un gardien du Mondial 2026 !

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 23:30
Jacob Widell Zetterström (Suède)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’OL veut faire feu de tout bois pour la suite du mercato estival.

Très actif depuis le début du mercato estival, l’OL continue d’explorer de nouvelles pistes. Après Loïs Openda et Felix Bacher, les dirigeants lyonnais surveillent désormais un gardien de but expérimenté.

Jacob Widell Zetterström dans le viseur de l’OL

Selon Foot Mercato, l’OL suit avec attention Jacob Widell Zetterström. Âgé de 28 ans, le portier suédois évolue actuellement à Derby County, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. La saison dernière, il a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues, encaissant 45 buts tout en conservant sa cage inviolée à sept reprises. 

International suédois, il s’était notamment illustré lors de la Coupe du Monde 2026, où il avait été titularisé face à l’équipe de France. Pour le moment, aucun départ n’est acté dans les buts lyonnais. Dominik Greif et Rémy Descamps semblent bien partis pour poursuivre l’aventure sous les couleurs de l’OL. 

Lyon reste très actif sur le marché

Néanmoins, le club anticipe toutes les éventualités et garde plusieurs options ouvertes en cas de mouvement d’ici la fin du mercato. Le profil de Jacob Widell Zetterström est ainsi étudié comme une solution crédible si la hiérarchie venait à évoluer dans les prochaines semaines.

Le dossier du gardien suédois confirme l’intense activité des dirigeants lyonnais. En parallèle des discussions avancées autour de Loïs Openda et de Felix Bacher, l’OL continue de travailler sur plusieurs postes afin de renforcer son effectif avant la reprise de la saison.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OL : toutes les infos foot