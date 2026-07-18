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FRANCE

OL : Fonseca lance un onze attendu face au Slavia Prague

Par Wladimir DELCROS - 18 Juil 2026, 18:21
OL : Fonseca lance un onze attendu face au Slavia Prague

L’OL poursuit sa montée en régime ce vendredi avec un quatrième match amical face au Slavia Prague, en Allemagne. Paulo Fonseca aligne une équipe en 4-3-3 pour tenter d’étirer la série lyonnaise, alors qu’un dossier mercato commence aussi à faire parler autour du groupe.

Un quatrième test pour confirmer

Après avoir remporté toutes ses rencontres de préparation jusque-là, l’OL affronte le Slavia Prague ce vendredi à 19h. Cette rencontre, disputée en Allemagne, doit se jouer dans un format particulier avec deux périodes de 60 minutes, de quoi donner du temps de jeu et continuer à faire tourner les organismes.

Selon les compositions relayées par Foot Mercato, Paulo Fonseca part sur un 4-3-3 assez lisible. Greif débute dans le but, protégé par Maitland-Niles, Mata, Kluivert et Abner.

Tolisso encore au cœur du jeu

Dans l’entrejeu, Tessmann, Tolisso et Morton sont associés. Un choix qui confirme la volonté du staff lyonnais de donner du rythme à Corentin Tolisso, déjà concerné par sa bonne montée en régime durant cette préparation estivale.

Devant, Himbert occupe la pointe de l’attaque. Il sera épaulé par Boudache et Duranville sur les côtés, deux profils chargés d’apporter de la vitesse et de la profondeur face à une formation tchèque qui présente également un onze largement remanié.

Le nom de Tagliafico revient sur le marché

En marge de ce match amical, le mercato lyonnais continue de s’agiter. Le journaliste italien Nicolo Schira indique que le Deportivo et Nottingham Forest ont manifesté leur intérêt pour Nicolas Tagliafico, avec des discussions ouvertes autour du latéral gauche de l’OL.

Une information à surveiller alors que l’OL doit encore ajuster son effectif dans plusieurs secteurs. Le club rhodanien travaille aussi sur le dossier du numéro 9, autre chantier important de l’été.

Les compositions de départ

OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner – Tessmann, Tolisso, Morton – Boudache, Himbert, Duranville.

Slavia Prague : Marlovic – Konecny, N’Guessan, Chaloupek, Pitak – Diakité, Sadilek, Labik – Mubarak, Sturm, Chytil.

Pour l’OL, l’objectif reste clair : poursuivre la série de victoires en préparation tout en affinant les repères collectifs avant les prochaines échéances.

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