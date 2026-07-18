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FRANCE

OM Mercato : une piste de Benatia dont le nom résonne au Barça et au Bayern réactivée

Par William Tertrin - 18 Juil 2026, 19:00

L’OM n’a pas oublié Adam Aznou, jeune latéral gauche marocain d’Everton formé au FC Barcelone et passé par le Bayern Munich.

À la recherche de renforts sur les côtés, l’OM n’a pas abandonné le dossier Adam Aznou, une piste activée par Medhi Benatia déjà évoqué il y a plusieurs mois. Âgé de 20 ans, le défenseur international marocain représente un profil particulièrement apprécié sur le marché : jeune, technique et doté d’un fort potentiel de progression.

Formé au sein de la prestigieuse académie de La Masia avant de rejoindre le Bayern Munich, Aznou s’est rapidement fait remarquer grâce à ses qualités offensives, sa capacité à casser les lignes et son intelligence dans le jeu. Le latéral gauche correspond au type de recrutement recherché par l’OM, capable d’apporter une solution immédiate tout en conservant une importante valeur future.

Une situation compliquée à Everton

Arrivé à Everton en provenance du Bayern Munich pour un montant estimé à 9 millions d’euros, Adam Aznou peine toutefois à obtenir du temps de jeu en Premier League. Une situation qui pourrait pousser le joueur et son entourage à étudier une nouvelle opportunité afin de poursuivre son développement.

Selon Africa Foot, Marseille fait partie des clubs intéressés par le jeune Marocain, au même titre que le PSV Eindhoven qui a désigné Aznou comme sa priorité, le Real Betis ou encore Getafe. L’OM pourrait ainsi profiter de cette situation pour tenter d’attirer un joueur considéré comme l’un des grands espoirs du football marocain.

Un pari sur l’avenir pour l’Olympique de Marseille ?

Le dossier Adam Aznou reste encore ouvert, mais son profil séduit plusieurs formations européennes. Pour l’OM, recruter un joueur passé par le Bayern et habitué aux exigences du très haut niveau pourrait représenter un pari stratégique,.

Reste désormais à savoir si Everton acceptera de laisser partir son jeune défenseur, que ce soit sous la forme d’un prêt ou d’un transfert définitif.

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