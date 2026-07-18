RC Lens, OM, Stade Rennais : Lassine Sinayoko tout proche d’un transfert !

Courtisé par le RC Lens, l’OM et le Stade Rennais, Lassine Sinayoko est tout proche de rejoindre le Paris FC.

Le feuilleton Lassine Sinayoko semble toucher à sa fin. Après plusieurs semaines d’incertitude autour de son avenir à l’AJ Auxerre, l’attaquant malien serait désormais proche de s’engager avec le Paris FC. Les deux clubs auraient trouvé un terrain d’entente autour d’un transfert dont le montant devrait se situer entre 6,5 et 10 millions d’euros, bonus compris, selon L’Équipe.

Avant de valider définitivement son départ, la direction auxerroise souhaiterait toutefois que son joueur revienne en Bourgogne afin d’échanger une dernière fois avec ses dirigeants. Une étape importante alors que les relations se sont fortement dégradées ces derniers jours.

Une situation conflictuelle avec l’AJ Auxerre

Le départ de Lassine Sinayoko ne s’est pas déroulé dans un climat serein. L’attaquant, qui avait prolongé son contrat avec l’AJA, aurait estimé pouvoir bénéficier d’un bon de sortie autour de 6,5 millions d’euros. De son côté, le club bourguignon considère que la valeur de son joueur a augmenté après une saison 2025-2026 convaincante, marquée notamment par 12 buts en Ligue 1.

Cette situation a poussé Sinayoko à quitter temporairement Auxerre et à rejoindre Paris, alors même qu’il n’a pas encore reçu l’autorisation officielle de s’entraîner avec son futur club.

Lens, Marseille et Rennes avaient suivi le dossier

Le profil de l’international malien avait attiré plusieurs prétendants en Ligue 1. Le RC Lens avait notamment manifesté un intérêt important l’été dernier, tandis que l’OM et le Stade Rennais figuraient également parmi les clubs attentifs à son évolution.

Finalement, c’est le Paris FC qui semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier. Le club de la capitale, ambitieux après son accession au plus haut niveau, aurait convaincu Sinayoko avec son projet sportif.

Un renfort offensif attendu à Paris

Auteur d’une saison remarquée avec Auxerre, Lassine Sinayoko représente un profil recherché : capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, puissant dans les duels et efficace devant le but, l’attaquant de 26 ans pourrait devenir l’une des recrues majeures du Paris FC cet été.

Sauf retournement de situation, le joueur devrait donc découvrir un nouveau défi en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes, après plusieurs saisons passées à l’AJ Auxerre.