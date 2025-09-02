RC Lens Mercato : les vérités cinglantes de Leca sur le transfert avorté de Sinayoko

Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, a évoqué sur RMC le transfert avorté de Lassine Sinayoko, qui est finalement resté à Auxerre malgré un accord.

Le mercato terminé, les langues vont commencer à se délier concernant certains transferts avortés. Jean-Louis Leca a été le premier à dégainer. Sur RMC, le directeur sportif du RC Lens est revenu sur la non-venue de l’attaquant auxerrois Lassine Sinayoko, alors qu’il y avait eu un accord entre clubs et avec le joueur. Mais l’AJA, sous la pression de son entraîneur, Christophe Pélissier, est revenue sur sa parole et a préféré conserver son joueur, au grand dam des Artésiens.

« Visiblement, ce n’était pas des hommes… »

« On cherchait un attaquant. Le petit faisait partie des listes. On s’est penchés dessus. On a vu que Nice était sur le joueur. Pour frustrer personne, je me suis déplacé à Auxerre. On a fait les choses dans les règles. J’ai mangé avec le président et le directeur sportif. La négociation a duré 3h, ça s’est très bien passé. On s’est levé, on s’est serré la main. On s’est regardés dans les yeux, on s’est dit qu’on était des hommes mais, visiblement, ce n’était pas des hommes (rires). »

« Ils ont écrit le draft, disant que le gamin pouvait se déplacer à Lens le 24 pour y passer sa visite médicale. Et puis, après, je les ai eus et ils sont revenus sur leur parole. Le joueur était d’accord pour venir, je l’ai rencontré dans un McDonald sur Auxerre, même ! Mais ensuite, ils l’ont menacé de poursuites si jamais il venait à Lens pour passer sa visite médicale. On a préféré arrêter là mais j’ai dit aux dirigeants auxerrois ma façon de penser. Le gamin était perdu, c’est vraiment dommage pour lui. »