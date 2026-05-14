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FRANCE

OM Mercato : un premier renfort dans les valises de Lorenzi ! 

Par Bastien Aubert - 14 Mai 2026, 07:40
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Grégory Lorenzi (Brest)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Proche de devenir le futur directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi arriverait à Marseille avec un premier renfort dans les valises. 

L’OM tient son nouveau patron du sportif. Très proche de rejoindre Marseille pour devenir le futur directeur sportif du club, Grégory Lorenzi préparerait déjà son arrivée… Longtemps annoncé du côté de Nice pour succéder à Florian Maurice, Lorenzi semblait pourtant destiné au Gym il y a encore quelques semaines. 

L’OM aurait finalement fait la différence

Les discussions entre les deux parties étaient très avancées et un accord global existait quasiment depuis avril. Mais une condition importante bloquait encore l’opération : le maintien mathématique des Aiglons. La défaite contre Auxerre dimanche (1-2) a encore retardé cette officialisation, pendant que l’OM intensifiait discrètement ses approches en coulisses.

Séduit par le projet olympien et par l’idée de rejoindre un club aussi exposé médiatiquement que l’OM, Grégory Lorenzi aurait finalement choisi Marseille. Les dirigeants olympiens apprécient particulièrement son travail réalisé au Stade Brestois 29 ces dernières saisons, mais aussi sa connaissance du football français et de l’environnement très particulier de l’OM. Selon L’Équipe, quelques détails juridiques restent encore à régler avant la signature définitive, mais l’officialisation pourrait intervenir dès la semaine prochaine.

Yannick Lorenzi également attendu à Marseille

Et Lorenzi ne viendrait pas seul. Son frère Yannick, qui travaille déjà avec lui à Brest comme scout, devrait également intégrer l’organigramme marseillais. Les deux hommes fonctionnent ensemble depuis plusieurs années et formaient déjà un duo appelé à rejoindre Nice avant le retournement de situation. À Marseille, les responsabilités seront évidemment tout autres.

L’exposition médiatique, la pression populaire et les ambitions sportives n’ont rien de comparable avec Brest.  Mais c’est justement ce défi qui aurait convaincu Lorenzi de franchir le pas. L’OM veut désormais accélérer sa reconstruction sportive avec une structure plus solide autour de Roberto De Zerbi. Et l’arrivée de Lorenzi marque déjà un tournant important dans la préparation du prochain mercato estival.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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