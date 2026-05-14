Touché mercredi face au PSG, Samson Baidoo (22 ans) n’a pas donné des signes très rassurants au RC Lens en vue de la fin de saison.

Le coup pourrait être dur à gérer pour le RC Lens à l’approche de la fin de saison. Sorti sur blessure face au PSG hier soir à Bollaert (0-2), Samson Baidoo inquiète le staff de Pierre Sage. Touché à l’arrière de la cuisse gauche, le défenseur autrichien a immédiatement compris la gravité potentielle de la situation.

Sans contact direct, le joueur s’est effondré, visiblement touché physiquement et mentalement. Un scénario qui fait craindre une absence au pire moment de la saison, à seulement neuf jours de la finale de Coupe de France.

Un groupe sous tension avant la finale

Selon les premières indications du staff, l’optimisme reste prudent. Pierre Sage espère encore pouvoir compter sur lui pour le choc contre l’OGC Nice, mais rien n’est encore certain.

« Il est déçu, un peu inquiet, mais on donnera 100 % de ce qui est possible pour qu’il soit présent, a expliqué le coach du RC Lens en conférence de presse. Apparemment, ce n’est pas le même ischio que la dernière fois, mais ce n’est pas gravé dans le marbre . » Même si une rechute grave semble évitée, le doute persiste avant des examens complémentaires et le Racing doit déjà anticiper un plan B.

Trois options pour remplacer Baidoo

Pierre Sage dispose désormais de trois solutions principales pour recomposer sa défense centrale autour d’Ismaëlo Ganiou et Malang Sarr. La première option serait de repositionner Arthur Masuaku dans l’axe gauche, un choix déjà testé à plusieurs reprises au mois d’avril. Une solution expérimentée mais qui modifie l’équilibre défensif.

Autre possibilité : lancer le jeune Kyllian Antonio, entré en jeu lors du match face au PSG et déjà jugé très prometteur malgré son retour récent de blessure. Enfin, le staff du RC Lens pourrait aussi relancer Nidal Celik, qui avait assuré un intérim correct plus tôt dans la saison avant de disparaître des plans après le derby perdu à Lille.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France