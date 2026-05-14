Après la victoire à Lens (2-0) et le titre de Champion de France, Luis Enrique et Luis Campos se sont présentés face aux micros avec des attitudes disparates.

Le malaise n’est pas passé inaperçu. Sacré champion de France après sa victoire à Lens (2-0), le PSG a validé un 14e titre dans une ambiance globalement sereine… sauf peut-être pour Bradley Barcola. L’ailier parisien a visiblement irrité Luis Enrique durant la rencontre, au point d’être remplacé dès la pause après une première période jugée insuffisante dans l’implication.

Face aux journalistes, l’entraîneur espagnol du PSG n’a pas voulu en dire davantage, mais sa réponse sèche a clairement laissé transparaître un certain agacement : « Je n’ai aucune information à vous donner sur ce sujet. Vous pensez ce que vous voulez. Je n’ai rien à expliquer mais c’est très clair. »

Une déclaration froide qui alimente forcément les interrogations autour de l’international français, pourtant auteur d’une saison globalement réussie. Luis Enrique, réputé pour son exigence extrême, ne laisse rien passer et semble avoir voulu envoyer un message clair à son groupe au moment où le PSG entre dans la dernière ligne droite de sa saison.

Campos met un énorme frein au mercato

Dans le même temps, Luis Campos a lui aussi pris la parole… mais avec un discours beaucoup plus posé. Alors que les rumeurs explosent déjà autour du PSG avec des noms XXL comme Julián Álvarez, Federico Valverde ou encore le crack brésilien Gabriel Mec, le conseiller sportif parisien a tenu à calmer tout le monde. Selon lui, Paris n’a absolument pas avancé sur son recrutement estival malgré les nombreuses spéculations qui circulent actuellement autour du club.

« C’est bien pour le PSG, les rumeurs. Ça veut dire qu’on est un grand club et que tout le monde veut rejoindre ou que tout le monde veut utiliser notre nom sur le mercato », a-t-il d’abord expliqué avant de dévoiler la position très claire du club.

Le PSG a le temps de préparer son mercato

Campos assure en effet que le PSG a volontairement gelé tous ses dossiers pour rester concentré sur ses objectifs sportifs de fin de saison : « Notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato. »Le dirigeant portugais du PSG a également insisté sur la priorité absolue du moment : arriver au 30 mai dans les meilleures conditions possibles.

« Notre intention, c’est d’arriver à la finale en forme », a-t-il rappelé, preuve que tout l’environnement parisien veut éviter toute distraction autour du groupe. Une sortie forte qui montre surtout une chose : au PSG, l’heure n’est pas encore aux grandes manœuvres estivales. Luis Enrique veut de la discipline, Campos veut du calme… et Paris veut finir la saison en apothéose.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League