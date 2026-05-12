Real Madrid : Jordan Bardella prend le PSG pour détruire Kylian Mbappé

Une déclaration de Kylian Mbappé sur son droit à la prise de parole politique a relancé les tensions avec Jordan Bardella, dans un échange très commenté sur les réseaux sociaux.

Dans une interview pour Vanity Fair, Kylian Mbappé a parlé politique en rappelant qu’il ne comptait pas se taire sur le sujet malgré son statut de footballeur professionnel. Dans une prise de parole musclée et relayée massivement, le capitaine des Bleus insiste sur son rôle de citoyen avant tout.

Le joueur explique que la célébrité ou la réussite financière ne l’empêchent pas de se sentir concerné par les débats politiques, notamment lorsqu’il s’agit de l’avenir du pays.

« Tu peux être un footballeur, une star internationale mais avant tout, tu es un citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, ni de ce que vit notre pays. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l’argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche, parce que je sais ce que ça signifie, et je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de donner notre opinion, comme tout le monde », affirme-t-il concernant la montée en puissance du RN notamment.

Un message qui divise la classe politique

Ces propos s’inscrivent dans un contexte où les prises de position de personnalités du sport sur la politique française suscitent régulièrement des réactions contrastées.

Mbappé avait déjà, par le passé, encouragé les jeunes à se rendre aux urnes et exprimé des réserves vis-à-vis des idées d’extrême droite, des déclarations largement commentées dans le débat public.

La réponse ironique de Jordan Bardella

Dans la foulée, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a réagi sur X avec une formule ironique qui a immédiatement fait réagir :

« Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) ».

Un nouvel épisode d’un affrontement récurrent

Ce n’est pas la première fois que les deux figures s’opposent, directement ou indirectement. Depuis plusieurs mois, les prises de parole de Kylian Mbappé sur les enjeux politiques et sociaux en France provoquent des réactions dans la sphère politique, notamment à droite.

Le débat dépasse désormais le simple cadre sportif pour toucher à une question plus large : celle de la place des personnalités publiques dans le débat démocratique.