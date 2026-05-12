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FRANCE

PSG : une folie à 150 millions d’euros pour Julian Alvarez ?

Par Louis Chrestian - 12 Mai 2026, 09:20
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Le mercato du Paris Saint-Germain pourrait prendre une tournure totalement spectaculaire cet été. Déjà impressionnant sur la scène européenne, le club parisien préparerait un énorme coup offensif avec une cible prestigieuse : Julián Álvarez. Et pour convaincre l’Atlético de Madrid, les dirigeants parisiens seraient prêts à sortir le chéquier de manière totalement démesurée.

Le PSG veut frapper encore plus fort

Porté par une saison exceptionnelle sous les ordres de Luis Enrique, le PSG semble avoir trouvé une formule gagnante. Entre les performances XXL d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery ou encore Vitinha, le club de la capitale possède déjà l’un des effectifs les plus redoutables d’Europe.

Mais malgré cette génération dorée, Paris ne compte pas ralentir son ascension. Les dirigeants qataris veulent continuer à renforcer une équipe déjà ultra compétitive afin de dominer durablement le football européen.

Julian Alvarez, la priorité offensive du PSG ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Julián Álvarez revient avec insistance du côté du Parc des Princes. L’international argentin sort d’une saison impressionnante avec l’Atlético de Madrid, affichant des statistiques de très haut niveau et confirmant son statut parmi les attaquants les plus complets au monde.

Capable de jouer seul en pointe, en soutien ou même sur un côté, le champion du monde argentin séduit particulièrement le staff parisien par sa polyvalence, son pressing constant et son efficacité devant le but.

Une somme totalement folle évoquée

Selon les informations d’El Chiringuito, des discussions auraient déjà débuté entre les différentes parties. Mais l’Atlético de Madrid ne compte évidemment pas brader sa star offensive.

Le club espagnol réclamerait ainsi plus de 150 millions d’euros pour envisager un transfert de Julián Álvarez. Un montant gigantesque qui ferait de l’Argentin l’un des joueurs les plus chers de toute l’histoire du football.

Un message fort envoyé à toute l’Europe

Si une telle opération venait à se concrétiser, le PSG enverrait un signal extrêmement puissant à ses concurrents européens. Après avoir construit un collectif jeune, spectaculaire et ambitieux, Paris montrerait qu’il reste aussi capable d’attirer les plus grandes stars mondiales.

Avec Julián Álvarez, le club parisien ajouterait une arme offensive supplémentaire à un effectif déjà terrifiant. De quoi faire encore plus trembler l’Europe entière avant la saison prochaine.

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