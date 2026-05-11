PSG Mercato : Paris a lâché une offre XXL pour une ancienne priorité de l’OM

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le PSG accélère sur le marché des transferts et aurait transmis une première offre concrète pour le défenseur équatorien Joël Ordóñez. Le jeune joueur de Bruges est désormais une priorité défensive du club parisien pour le mercato estival.

Le PSG veut frapper vite sur le dossier Ordóñez

Le PSG est entré dans une phase active concernant Joël Ordóñez. Selon des informations du compte PSGINSIDE-ACTUS, le club de la capitale aurait déjà formulé une première offre pour le défenseur central du Club Bruges, priorité de l’OM l’été dernier.

Âgé de 22 ans, l’international équatorien impressionne en Belgique par sa maturité, sa puissance physique et sa qualité de relance. Des qualités qui correspondent parfaitement au profil recherché par la direction sportive parisienne.

Une offre ambitieuse du PSG

Le projet parisien serait clair : sécuriser rapidement un talent à fort potentiel.

Le PSG aurait proposé :

Un contrat longue durée (5 ans)

Un salaire estimé autour de 250 000 € brut mensuels

Un transfert évalué à environ 42 millions d’euros

Une proposition jugée sérieuse, qui témoigne de la volonté du club de sécuriser l’avenir de sa défense.

Une concurrence déjà très forte en Europe

Le dossier est toutefois loin d’être simple. Plusieurs clubs européens surveillent de près la situation du joueur, notamment en Premier League.

Liverpool et Manchester United seraient également attentifs à son évolution, ce qui pourrait rapidement faire grimper les enchères.

Bruges prêt à vendre, mais pas à n’importe quel prix

Du côté du Club Bruges, la position est claire : le club belge ne s’opposera pas forcément à un départ cet été, mais attend une offre à la hauteur du potentiel du joueur.

Initialement, la valorisation du défenseur était estimée entre 25 et 30 millions d’euros, mais la concurrence pourrait faire monter ce montant bien plus haut.

Un dossier prioritaire pour le PSG

Dans une logique de renouvellement de sa défense, le PSG considère Joël Ordóñez comme une cible stratégique. Le club veut aller vite afin d’éviter une surenchère européenne.

Ce dossier pourrait donc devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato estival parisien.