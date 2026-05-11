Mercato : l’OM, l’OL et le Stade Rennais en concurrence pour un taulier du LOSC ?

En fin de contrat avec le LOSC en juin prochain, Nabil Bentaleb attire déjà de nombreuses convoitises en Ligue 1, avec l’OM, l’OL et le Stade Rennais en concurrence potentielle.

Le dossier Nabil Bentaleb s’annonce comme l’un des plus chauds du prochain mercato estival. Indispensable dans l’entrejeu du LOSC cette saison sous les ordres de Bruno Genesio, le milieu de terrain de 31 ans arrive à un tournant majeur de sa carrière.

Acteur clé du système lillois, l’international algérien a enchaîné les prestations solides, confirmant son rôle de véritable métronome du jeu nordiste. Avec 36 matchs disputés cette saison, il s’est imposé comme un élément structurant du collectif, au point d’être considéré comme un taulier.

Mais son avenir s’écrit désormais en pointillés. Sous contrat jusqu’en juin 2026 mais en situation contractuelle sensible, le joueur pourrait être au centre d’un bras de fer entre prolongation et départ.

Un intérêt marqué en Ligue 1

Selon Foot Mercato, des clubs du top 6 de Ligue 1 sont à l’affût. Naturellement, l’OM, l’OL et le Stade Rennais font certainement partie des clubs concernés. On ne nomme pas le RC Lens, pour qui l’arrivée d’un amoureux du LOSC ne serait pas très bien perçu chez les supporters.

Ces trois clubs, en quête d’expérience et de maîtrise au milieu de terrain, pourraient voir en Bentaleb un profil rare sur le marché : technique, expérimenté et capable de stabiliser un entrejeu.

À l’étranger également, le joueur formé à Lille suscite des intérêts, notamment en Turquie avec Beskitas, en Arabie saoudite et au Qatar, où son profil d’agent libre attire de nombreux clubs ambitieux. FM ajoute aussi que plusieurs clubs de la deuxième partie de tableau du championnat anglais surveillent attentivement la situation.

Le LOSC tente de réagir

De son côté, le LOSC n’a pas dit son dernier mot. La direction nordiste a déjà formulé une proposition de prolongation afin de conserver l’un de ses cadres, très apprécié dans le vestiaire et par Bruno Genesio.

Mais la concurrence s’annonce rude, et le choix de Nabil Bentaleb pourrait dépendre autant du projet sportif que des opportunités financières, à ce stade de sa carrière.

Le sprint final est donc lancé, sur le terrain comme en coulisses, avec un feuilleton qui promet d’animer le mercato estival.