OM : un jeune talent oublié en interne fait déjà débat !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’Olympique de Marseille continue d’intégrer progressivement plusieurs jeunes joueurs dans le groupe professionnel. Mais ces dernières heures, un débat commence sérieusement à agiter une partie des supporters olympiens autour d’Ugo Lamare El Kadmiri… et surtout d’Antoine Valero.

Car pendant que le premier obtient du temps de jeu avec les pros, certains observateurs se demandent pourquoi le second reste totalement dans l’ombre.

Ugo Lamare El Kadmiri déjà ciblé par les critiques

Depuis ses premières apparitions sous le maillot marseillais, Ugo Lamare El Kadmiri ne laisse pas les supporters indifférents.

Le jeune joueur commence même à recevoir plusieurs critiques assez virulentes sur les réseaux sociaux.

Un supporter a notamment lâché :

« Quelqu’un peut-il m’expliquer comment Ugo Lamare El Kadmiri est devenu joueur pro ? N’importe quel joueur en R2/R1 IDF est meilleur que lui techniquement ET physiquement. »

Des propos très durs qui illustrent déjà l’impatience et l’exigence énormes autour des jeunes joueurs à Marseille.

Quelqu’un peut il m’expliquer comment Lamare El ka , est devenu joueur pro ?

N’importe quel joueur en R2/R1 IDF est meilleur que lui techniquement ET physiquement — Gigot D’agneau 🐑🇫🇮 (@Gigot_D_agnau) May 10, 2026

Antoine Valero relance le débat

Mais rapidement, le débat a pris une autre tournure après l’intervention de l’analyste Cordo Bastien.

Selon lui, le vrai sujet ne serait pas forcément le niveau d’Ugo Lamare El Kadmiri… mais plutôt l’absence totale d’opportunité donnée à Antoine Valero.

« Surtout que c’est pas un mauvais joueur. En revanche faut se demander pourquoi il a du temps de jeu là où Antoine Valero n’en a pas. »

Une remarque qui a immédiatement suscité de nombreuses réactions parmi les supporters olympiens.

Surtout que c'est pas un mauvais joueur

En revanche faut se demander pourquoi il a du temps de jeu là où Antoine Valero n'en a pas

Ce qui me dérange un peu et je préfère pas faire de la paranoïa — cordo.bastien (@cordobastien) May 10, 2026

Un talent sous-estimé à l’OM ?

Certains commencent désormais à se demander si Antoine Valero n’est pas tout simplement bloqué en interne malgré un potentiel jugé intéressant.

Le débat tourne notamment autour de la hiérarchie établie au sein du centre de formation et des choix effectués par le staff marseillais.

Un autre supporter a alors directement demandé à Cordo Bastien :

« Tu trouves que le niveau d’Antoine Valero est loin de celui de Lamare ? »

Une question qui reflète parfaitement les interrogations actuelles autour de la gestion des jeunes talents à Marseille.

Un problème récurrent à Marseille ?

Depuis plusieurs années, l’OM est régulièrement critiqué pour sa gestion parfois floue de ses jeunes joueurs.

Entre les difficultés à faire émerger durablement des talents issus du centre de formation et les choix de post-formation souvent discutés, plusieurs profils prometteurs ont déjà quitté Marseille sans réellement avoir leur chance.

Dans ce contexte, le cas Antoine Valero commence doucement à attirer l’attention d’une partie des supporters.

Habib Beye face à un vrai casse-tête

Pour Habib Beye et son staff, la gestion des jeunes reste extrêmement délicate.

Entre la pression immédiate des résultats et la nécessité de préparer l’avenir, chaque choix est scruté à Marseille.

Le coach olympien semble aujourd’hui faire confiance à Ugo Lamare El Kadmiri pour intégrer progressivement le groupe professionnel.

Mais cette décision relance forcément les débats autour des autres jeunes du centre… et notamment celui d’Antoine Valero, dont certains réclament déjà une véritable opportunité chez les pros.