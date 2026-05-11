LOSC Mercato : un ancien du PSG sur les tablettes d’Olivier Létang !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le LOSC Lille prépare déjà un été qui pourrait être agité. Alors que l’avenir de Bruno Génésio reste très incertain, les dirigeants nordistes auraient déjà activé plusieurs pistes en coulisses. Et un nom prestigieux ressort avec insistance : Thiago Motta.

Bruno Génésio entretient le flou

À quelques journées de la fin du championnat, Lille joue encore gros dans la course à la Ligue des Champions. Pourtant, malgré cette fin de saison cruciale, l’avenir de Bruno Génésio continue d’alimenter les interrogations.

Présent en conférence de presse avant le déplacement à Monaco, le technicien lillois a reconnu que les discussions avec sa direction n’avaient toujours pas avancé concernant une prolongation. En fin de contrat au mois de juin, l’ancien entraîneur de Olympique Lyonnais a également confirmé avoir reçu plusieurs sollicitations extérieures.

Une situation qui pousse forcément Olivier Létang à anticiper l’avenir du banc nordiste.

Thiago Motta, priorité du LOSC

Selon les informations de Foot Mercato, Thiago Motta serait aujourd’hui la priorité absolue du LOSC en cas de départ de Génésio cet été.

Libre depuis son départ de la Juventus FC en mars dernier, l’ancien milieu du Paris Saint-Germain reste très apprécié sur le marché européen. Son profil moderne, sa philosophie de jeu offensive et sa capacité à faire progresser les jeunes talents séduiraient énormément les dirigeants lillois.

Olivier Létang garderait notamment un excellent souvenir de leur collaboration au PSG, où les deux hommes avaient noué une relation forte.

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❗️Thiago Motta est la priorité du LOSC pour remplacer Bruno Génésio, qui quittera ses fonctions en fin de saison.



👀 Stéphane Dumont figure également dans la short-list étudiée en interne mais …



➕️ Olivier Létang privilégie pour le ment un profil… pic.twitter.com/8dP5etFyGj — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 10, 2026

Un profil très convoité en Europe

Ces derniers mois, Thiago Motta a été associé à plusieurs clubs européens prestigieux. Des formations comme AFC Ajax, Wolverhampton Wanderers FC, ACF Fiorentina ou encore Atalanta BC se seraient renseignées sur sa situation.

Mais jusqu’ici, aucune piste n’a réellement abouti. L’Italo-Brésilien privilégierait un projet ambitieux avec une forte identité de jeu et des garanties sportives importantes.

L’OM doublé dans le dossier ?

Longtemps cité du côté de Olympique de Marseille après le départ de Roberto De Zerbi, Thiago Motta pourrait finalement rebondir… chez un concurrent direct de Ligue 1.

Une possibilité qui risque de faire réagir à Marseille, où le profil de l’ancien Parisien plaisait beaucoup ces derniers mois. Lille pourrait donc frapper un énorme coup sur le marché des entraîneurs si Olivier Létang décidait de passer concrètement à l’action.