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FRANCE

FC Nantes Mercato : déjà deux premières recrues très offensives pour la Ligue 2

Par Bastien Aubert - 11 Mai 2026, 08:00
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Waldemar Kita (FC Nantes)

Le FC Nantes peut compter sur deux soutiens de poids malgré la relégation en Ligue 2.

La relégation du FC Nantes en Ligue 2 continue de provoquer de nombreuses réactions autour du club. Entre déception, colère et volonté de rebondir rapidement, les soutiens se multiplient pour tenter de remobiliser l’environnement nantais. Et certains choisissent l’humour pour faire passer le message.

Une sortie ironique qui fait réagir

Le journaliste d’Hit West Simon Reungoat a ainsi lancé une petite pique sur les réseaux au sujet des nombreux messages de soutien adressés au FC Nantes après la descente. En relayant les prises de parole de Johanna Rolland et Foulques Chombart de Lauwe, il a ironisé sur le futur mercato nantais : « Déjà 2 recrues au milieu pour la saison prochaine : Johanna et Foulques à la récupération. » Avant d’ajouter avec sarcasme : « Ils nous disent tous les deux que les Canaris et leurs fans vont se relever et briller de nouveau. On est rassuré du coup. »

Un climat particulier autour du FC Nantes

Cette sortie illustre parfaitement l’ambiance actuelle autour du club : entre résignation, humour noir et attente forte d’un renouveau sportif. La relégation en Ligue 2 a profondément marqué les supporters nantais, qui attendent désormais des actes forts de la direction pour reconstruire une équipe capable de remonter rapidement.

Le FC Nantes entre maintenant dans une phase cruciale avec :

  • une restructuration de l’effectif
  • plusieurs départs attendus
  • des choix importants sur le futur projet sportif

Dans ce contexte, chaque message, chaque déclaration et chaque mouvement autour du club sont scrutés avec attention. Une chose est sûre : après une saison très difficile, les Canaris devront rapidement retrouver de l’élan pour éviter que la fracture avec leur public ne s’élargisse davantage.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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