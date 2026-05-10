La relégation en Ligue 2 entérinée, les dirigeants du FC Nantes rêvent de ce onze pour la saison prochaine.

Le choc est immense au FC Nantes. Après une saison noire conclue par une relégation en Ligue 2, les Canaris doivent désormais reconstruire… et vite. En coulisses, les dirigeants nantais travaillent déjà activement sur l’effectif de la saison prochaine avec un objectif clair : retrouver immédiatement la Ligue 1.

Et selon L’Équipe, les Kita ont déjà une idée très précise de l’ossature qu’ils souhaitent conserver pour lancer l’opération remontée. La priorité du FC Nantes serait de bâtir une équipe solide, expérimentée et capable de supporter la pression d’une saison toujours piégeuse en Ligue 2. Défensivement, le club miserait notamment sur une colonne vertébrale composée de Chidozie Awaziem, Ali Youssouf et Kelvin Amian.

Un milieu qui aurait fière allure

Des joueurs capables d’apporter de l’impact physique et de l’expérience dans un championnat réputé extrêmement rude. Sur les côtés, le FC Nantes espère également conserver des éléments importants comme Sekou Doucouré — ou Frédéric Guilbert selon les évolutions du mercato — ainsi que Fabien Centonze, considéré comme un profil précieux pour encadrer le groupe. Au milieu de terrain, les dirigeants nantais veulent construire autour de joueurs capables d’apporter de la stabilité. Johann Lepenant et Ibrahima Sissoko sont ainsi attendus comme les leaders d’un entrejeu qui devrait également laisser davantage de place à la jeunesse.

Mohamed conservé ?

Le FC Nantes croit notamment beaucoup en Louis Leroux et Bahmed Deuff, deux jeunes profils appelés à prendre de l’importance dans le nouveau projet nantais. Mais c’est surtout devant que les Kita espèrent éviter un énorme casse-tête. Car malgré la relégation, le FC Nantes rêve toujours de conserver son duo offensif Ignatius Ganago – Mostafa Mohamed. Deux joueurs capables, sur le papier, de faire d’énormes différences en Ligue 2 et d’offrir au club une puissance offensive rare à ce niveau. Reste désormais à savoir si Nantes parviendra réellement à conserver tous ces éléments après la descente. Plusieurs joueurs disposent encore d’une belle cote sur le marché et pourraient être tentés par des projets en Ligue 1 ou à l’étranger. Et sur le papier, ce onze rêvé par les Kita a effectivement de quoi faire très mal en Ligue 2.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)