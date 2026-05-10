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FRANCE

FC Barcelone – Real Madrid : coup dur pour Mbappé, une première historique pour le Barça dans le Clasico ?

Par Bastien Aubert - 10 Mai 2026, 12:40
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Kylian Mbappé (Real Madrid)

Face à un Real Madrid qui n’a jamais été aussi tourmenté, le FC Barcelone peut être sacré champion d’Espagne pour la première fois lors d’un Clasico… et sans Kylian Mbappé sur la pelouse !

Le Clasico de 21h pourrait entrer dans l’histoire. Dans une saison complètement déséquilibrée entre les deux géants espagnols, le FC Barcelone a une occasion rarissime : être sacré champion d’Espagne face au Real Madrid. Avec onze points d’avance au classement, les Catalans ont déjà une main sur le titre. Mais cette fois, le scénario est encore plus symbolique : une victoire ou un résultat favorable contre leur rival historique pourrait leur offrir le sacre officiel dès ce Clasico.

Une première historique dans un contexte explosif

Jamais dans l’histoire récente du championnat espagnol un titre n’avait pu être validé directement face au Real Madrid dans un Clasico. Une situation qui donne une dimension encore plus particulière à cette rencontre au sommet. Le FC Barcelone arrive avec confiance, dans un contexte où son avance en Liga reflète une saison globalement maîtrisée. En face, le Real Madrid traverse une période beaucoup plus instable, marquée par des tensions internes et des résultats irréguliers.

Coup dur pour Mbappé avant le Clasico

Le match sera également marqué par une absence de taille côté madrilène. Kylian Mbappé ne figure pas dans le groupe pour ce Clasico. Pourtant de retour à l’entraînement après une blessure aux ischio-jambiers, l’attaquant français n’a pas été jugé apte à participer à cette rencontre capitale. Un coup dur pour Madrid, qui perd son principal atout offensif au pire moment. En revanche, Aurélien Tchouaméni est bien présent dans le groupe malgré une semaine agitée en interne, marquée par une sanction disciplinaire après un incident avec Federico Valverde.

Au-delà de l’enjeu sportif, ce match concentre toutes les tensions de la saison. Le Barça peut écrire une page historique, tandis que le Real Madrid joue aussi pour sauver l’honneur dans une fin de championnat qui lui échappe progressivement. Dans ce contexte, chaque détail pourrait compter, et ce Clasico s’annonce déjà comme l’un des plus chargés émotionnellement de ces dernières années. Une chose est sûre : si le Barça valide son titre ce soir, ce Clasico restera comme un moment unique dans l’histoire de la Liga.

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