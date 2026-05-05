Si le FC Barcelone a vu une belle entrée d’argent dans ses caisses en vue du mercato, Hansi Flick a son mot à dire avant cet été.

Le FC Barcelone ne veut pas se séparer de l’un de ses cadres offensifs. Alors que le mercato estival approche et que le club catalan cherche toujours des solutions pour équilibrer ses finances, un dossier commence à faire du bruit en interne : celui de Raphinha. L’ailier brésilien, régulièrement performant sous le maillot blaugrana, attire de fortes convoitises… notamment en provenance d’Arabie saoudite.

Des offres XXL venues d’Arabie saoudite

Selon Marca, plusieurs clubs de Saudi Pro League préparent des offres très importantes pour tenter d’attirer Raphinha cet été. Les montants évoqués sont impressionnants : jusqu’à 90 millions d’euros pourraient être proposés pour convaincre le FC Barcelone de céder son joueur. Une offensive financière qui confirme l’intérêt croissant des clubs saoudiens pour les joueurs évoluant au plus haut niveau européen. Et le Brésilien ne laisse pas non plus indifférent en Europe, où plusieurs clubs suivent attentivement sa situation.

Flick ferme la porte à Raphinha

Malgré ces potentiels gros chèques, le nouvel entraîneur du FC Barcelone ne veut pas entendre parler d’un départ. Toujours selon Marca, Hansi Flick considère Raphinha comme un élément essentiel de son projet. L’Allemand aurait clairement fait savoir en interne qu’il comptait sur lui pour la saison prochaine, mettant ainsi un frein immédiat aux spéculations autour d’un transfert. Une position forte qui contraste avec les besoins économiques du club.

Le joueur veut rester au FC Barcelone

Autre élément important dans ce dossier : la volonté du principal intéressé. Raphinha souhaiterait poursuivre son aventure au FC Barcelone. Arrivé avec de grandes attentes, le Brésilien a su s’imposer comme un joueur important dans la rotation offensive, capable d’apporter du danger, de la vitesse et de la créativité dans les grands rendez-vous. De son côté, la direction catalane reste prudente. Consciente des contraintes financières, elle n’écarte pas totalement l’idée de ventes importantes cet été. Mais dans le cas Raphinha, aucune décision n’est encore prise. Le club attend de voir si une offre concrète arrive réellement en provenance d’Arabie saoudite avant d’ouvrir la porte à une discussion.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)