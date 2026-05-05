La saison des potentiels rachats des clubs en France est ouverte. Avant l’OGC Nice et le Montpellier HSC, un autre serait bien en passe d’être repris : Clermont Foot.

Le football français pourrait encore connaître un changement majeur dans les prochaines semaines. Alors que les rumeurs autour de possibles ventes ou restructurations se multiplient en Ligue 1 et en Ligue 2 — notamment autour de l’OM, de l’OGC Nice ou encore du Montpellier HSC — un autre club serait désormais très proche d’un changement d’actionnaire : Clermont Foot. Et les candidats seraient déjà nombreux.

Selon La Montagne, Clermont Foot se rapprocherait de plus en plus d’une vente totale. Plusieurs repreneurs potentiels auraient déjà manifesté leur intérêt afin de récupérer le club auvergnat avant le lancement de la prochaine saison. L’objectif serait clair : boucler l’opération d’ici fin mai ou début juin afin de permettre à la future direction de préparer rapidement le prochain exercice sportif.

Parmi les profils évoqués, Stéphane Tessier disposerait actuellement d’un léger avantage dans les discussions. Son projet semblerait avoir pris une petite longueur d’avance sur les autres candidats intéressés. Mais il ne serait pas seul dans ce dossier.

Un consortium marseillais aussi dans la course

Un consortium marseillais suivrait également la situation de très près et ferait partie des candidats déclarés au rachat du Clermont Foot. D’autres investisseurs auraient aussi pris des renseignements, notamment une structure étrangère intéressée par un projet de multipropriété, un modèle de plus en plus présent dans le football européen.

Ce dossier confirme une tendance de fond : plusieurs clubs français cherchent aujourd’hui de nouveaux investisseurs pour sécuriser leur avenir économique et sportif. Entre les tensions financières, la baisse des droits TV et la nécessité d’investir davantage pour rester compétitif, les mouvements d’actionnaires pourraient encore se multiplier dans les prochains mois.