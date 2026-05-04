Après sa large victoire contre l’OM (3-0), le FC Nantes peut espérer surfer sur la vague face au RC Lens à Bollaert (vendredi 20h45).

Le FC Nantes arrive lancé au pire moment pour le RC Lens. Après sa victoire très convaincante face à l’OM à La Beaujoire (3-0), le club de la Cité des Ducs aborde son déplacement à Bollaert avec un regain de confiance évident.

Le RC Lens privé de trois joueurs majeurs

Et à quatre jours de ce choc de la 33e journée de Ligue 1 (20h45), les Canaris voient une opportunité importante se dessiner puisque le RC Lens devra composer avec plusieurs absences majeures. Pour ce choc face au FC Nantes, les Sang et Or seront en effet privés de plusieurs éléments clés.

Mamadou Sangaré et Adrien Thomasson seront suspendus pour accumulation de cartons jaunes. À cela s’ajoute Saud Abdulhamid, également absent après avoir été expulsé lors du récent déplacement à Nice (1-1). Trois absences importantes qui fragilisent un peu plus un groupe déjà très sollicité dans cette fin de saison.

Une opportunité pour le FC Nantes

Ces absences donnent naturellement de l’espoir au FC Nantes, qui pourrait profiter d’un effectif lensois amoindri pour tenter de poursuivre sa dynamique positive. Les Canaris, portés par leur succès face à l’OM, arrivent à Bollaert avec l’ambition de confirmer leur montée en puissance dans un contexte plus favorable qu’attendu.

Malgré les absences, le RC Lens reste une équipe redoutable à domicile, capable de hausser son niveau dans les grands rendez-vous. Mais cette série de forfaits pourrait forcer le staff de Pierre Sage à revoir ses plans et à faire preuve d’adaptation. Le FC Nantes, de son côté, sait qu’il aura une carte à jouer face à un adversaire diminué mais toujours dangereux.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

10/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)