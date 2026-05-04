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FRANCE

ASSE : nouveau coup dur pour Augustine Boakye ! 

Par Bastien Aubert - 4 Mai 2026, 20:40
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Augustine Boakye (ASSE)

Déjà nerveux contre Troyes (0-3) et englué dans la spirale négative de l’ASSE, Augustine Boakye (25 ans) a craqué à Rodez (1-2).

Une mauvaise nouvelle de plus pour l’ASSE. Alors que les Verts jouent leur montée en Ligue 1, Augustine Boakye va devoir purger une suspension automatique après une accumulation de cartons jaunes. Averti pour la dixième fois de la saison lors du déplacement à Rodez (2-1), le milieu offensif ghanéen des Verts est désormais certain de manquer une rencontre importante… reste seulement à savoir laquelle.

Une suspension déjà actée

Boakye est concerné par la règle des cinq cartons jaunes, et c’est la deuxième fois cette saison qu’il est sanctionné pour ce motif. Il avait déjà été suspendu le 3 janvier dernier face au Mans dans des circonstances similaires. La commission de discipline de la LFP se réunira ce mercredi pour officialiser la sanction, mais le principe est déjà connu : la suspension prendra effet à partir du mardi suivant, soit le 12 mai dans ce cas précis.

Disponible contre Amiens… mais après ?

Bonne nouvelle immédiate pour l’ASSE : Augustine Boakye sera bien disponible pour la réception d’Amiens lors de la dernière journée de Ligue 2. Un match capital dans la course à la montée, où chaque détail peut compter. Mais la suite dépendra entièrement du classement final des Verts.

Si l’ASSE termine troisième et doit passer par les play-offs, Boakye manquerait alors le match de play-off 2. S’il s’agit d’une quatrième ou cinquième place, la sanction tomberait sur le play-off 1. Et dans le scénario le plus favorable pour l’ASSE, une montée directe en Ligue 1, la suspension serait reportée… à la première journée du championnat de Ligue 1 la saison prochaine.

Un vrai coup dur pour l’ASSE

Au-delà du timing administratif, cette absence potentielle représente un vrai casse-tête pour le staff de Philippe Montanier. Boakye, souvent utilisé pour sa percussion et son activité entre les lignes, reste un joueur capable de faire basculer un match. Dans une fin de saison où la marge d’erreur est minime, chaque absence peut peser lourd. L’ASSE devra donc composer sans certitudes sur un élément important, dans un sprint final déjà sous haute tension.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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