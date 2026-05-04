Olivier Pantaloni ne rejoindra pas le FC Nantes, qui a déjà activé une autre piste pour entrainer les Canaris la saison prochaine.

Le dossier du futur entraîneur du FC Nantes connaît un énorme rebondissement. Alors qu’Olivier Pantaloni apparaissait ces derniers jours comme le favori pour prendre les commandes du club, la piste aurait finalement capoté. Selon les informations d’Ouest-France, le technicien ne rejoindra pas la Maison Jaune. Une décision qui oblige désormais les Kita à accélérer sur un nouveau profil.

Pantaloni ne viendrait pas

Le FC Nantes cherchait activement un entraîneur capable d’apporter de la stabilité et de reconstruire un projet cohérent après une saison extrêmement agitée. Dans ce contexte, le profil d’Olivier Pantaloni plaisait pour son expérience, sa gestion humaine et sa capacité à travailler dans des environnements sous pression. Mais finalement, le dossier n’ira pas plus loin. Toujours selon Ouest-France, le technicien ne prendra pas place sur le banc nantais.

Les Kita déjà sur un plan B

Face à ce contretemps, la direction du FC Nantes aurait déjà relancé ses recherches afin de trouver rapidement une alternative crédible. Et un nom ressort désormais avec insistance : celui de Stéphane Gilli. L’ancien entraîneur du Paris FC figure sur les tablettes du FC Nantes et son profil serait étudié sérieusement par les dirigeants.

Le futur entraîneur aura une mission particulièrement délicate : relancer sportivement un FC Nantes fragilisé, tout en recréant une dynamique positive autour du groupe et du public. Le contexte reste tendu après une saison marquée par l’irrégularité, les critiques autour de la direction et une forte pression populaire. Le choix du prochain coach sera donc capital pour la suite du projet.

Le FC Nantes veut aller vite

Le club souhaite désormais avancer rapidement afin d’éviter un feuilleton interminable avant le mercato estival et la reprise de la préparation. Après l’échec de la piste Pantaloni, les Kita savent qu’ils n’ont plus beaucoup de marge pour sécuriser un entraîneur capable de rassurer tout un environnement.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

10/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)