OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA confirme le podium, Marseille décroche, Nantes condamné !

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La fin de saison de Ligue 1 s’emballe… et l’intelligence artificielle d’Opta a déjà tranché. À partir des probabilités, une tendance très claire se dégage : le podium se dessine, et certains clubs voient leur destin quasiment scellé.

PSG intouchable, Lens solide dauphin

Sans surprise, le Paris Saint-Germain écrase tout. Avec 99,52% de chances de finir 1er, le titre ne fait plus aucun doute.

Derrière, le RC Lens s’accroche solidement à la 2e place avec 95,69% de probabilité. Une saison maîtrisée de bout en bout pour les Lensois.

OL relancé, Rennes décroche : le tournant du week-end

C’est LA grosse information : l’Olympique Lyonnais est désormais le grand favori pour compléter le podium.

Grâce à sa victoire 4-2 contre le Stade Rennais, l’OL possède désormais 71,16% de chances de terminer 3e. Une dynamique impressionnante au meilleur moment.

À l’inverse, Rennes chute lourdement dans les projections :

47,82% de chances de finir 5e

24,26% de finir 6e

Une vraie descente dans la hiérarchie pour les Bretons, qui voient le podium leur échapper quasiment définitivement.

OM en chute libre, l’Europe s’éloigne

C’est l’autre gros enseignement : l’Olympique de Marseille est en train de tout perdre.

La défaite 3-0 contre le FC Nantes a fait très mal. Résultat :

48,42% de chances de finir 7e

Seulement 28,04% de finir 6e

Autrement dit, Marseille est aujourd’hui le grand favori pour terminer hors des places européennes même si la 7ème place pourrait être qualificative selon certains scénarios.

Un scénario catastrophique au vu des ambitions du club.

Nantes respire, mais reste condamné

Malgré son exploit face à l’OM, le FC Nantes reste dans une situation très compliquée.

Les probabilités sont sans appel :

99,11% de chances de finir 17e

Une victoire qui fait du bien… mais qui ne change presque rien au destin des Canaris, toujours promis à la relégation.

Une fin de saison sous tension

Entre un podium presque figé, un Olympique Lyonnais en feu, un Olympique de Marseille qui s’écroule et un Stade Rennais en perte de vitesse, cette fin de saison s’annonce explosive.

L’IA a parlé… mais le terrain aura le dernier mot.