FC Nantes : Halilhodžić met un énorme coup de pression à ses joueurs avant Auxerre, les Kita aussi dans son viseur  !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La tension est à son comble au FC Nantes. Alors que le club lutte pour sa survie en Ligue 1, Vahid Halilhodžić a livré une sortie médiatique d’une rare violence. L’entraîneur bosnien, connu pour son exigence, n’a pas hésité à pointer du doigt l’attitude de ses joueurs, dans un discours qui ressemble à un véritable électrochoc.

Arrivé pour sauver les Canaris de la relégation, le technicien de 73 ans fait face à une situation alarmante. 17e du classement, Nantes voit la menace descente se rapprocher dangereusement, notamment derrière AJ Auxerre. Mais au-delà des résultats, c’est bien l’état d’esprit du groupe qui inquiète profondément son coach.

“J’ai honte” : une déclaration choc qui résume le malaise

Dans des propos rapportés par la presse, Halilhodžić n’a pas mâché ses mots :

« J’ai honte que Nantes en soit là. »

Une phrase extrêmement forte, qui traduit une rupture entre le coach et son équipe. Pour lui, la situation dépasse le simple cadre sportif :

« On ne peut pas dégrader et bafouer l’image de ce club. »

L’entraîneur va encore plus loin en dénonçant un manque de respect global :

« J’ai l’impression qu’on a commencé à se moquer de cette équipe. »

Ces mots témoignent d’un profond malaise interne. Halilhodžić ne critique pas seulement les performances, mais bien l’attitude et l’implication de certains joueurs.

Un groupe trop “gentil” pour le maintien ?

Le technicien bosnien a également pointé du doigt un manque d’agressivité et de combativité :

« Ces garçons, pour aller au théâtre, c’est bien… mais pour se bagarrer pour le maintien, pour certains, ce n’est pas toujours bien. »

Une sortie cinglante, qui souligne un problème de mentalité. Dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 1, la lutte pour le maintien nécessite un engagement total, que Halilhodžić ne retrouve pas chez tous ses joueurs.

Il insiste d’ailleurs sur ce manque de caractère :

« J’ai besoin qu’ils soient un petit plus guerriers. Ils sont tellement gentils… »

Une critique directe, presque brutale, qui vise à provoquer une réaction immédiate.

“S’ils ne respectent pas le club, ils ne seront pas dans le groupe”

Mais le message le plus fort reste sans doute celui adressé directement à son vestiaire :

« Si certains ne respectent pas le club, ils ne seront pas dans le groupe. »

Le ton est donné. Halilhodžić est prêt à prendre des décisions radicales pour sauver le club. Il l’affirme lui-même :

« J’irai voir chaque joueur et lui demander s’il est prêt. S’il me dit non, dans ma tête, je prépare un changement. »

L’entraîneur se décrit même comme un homme prêt au combat :

« Je suis comme un lion en cage. »

Une image forte qui résume son état d’esprit actuel.

Un coach isolé dans une mission impossible ?

Autre élément inquiétant : le sentiment d’abandon exprimé par Halilhodžić.

« Après Metz, personne ne m’a appelé… Le club est lâché dans la nature. »

Des propos lourds de sens, qui laissent penser à un manque de soutien en interne de la part des Kita. Malgré tout, le coach reste déterminé :

« J’entraînerai jusqu’au bout même si on descend. »

Nantes joue sa survie

Le message est clair : le FC Nantes est à un tournant de sa saison. Entre pression maximale, vestiaire secoué et menace de relégation, les prochaines semaines seront décisives.

Halilhodžić a lancé un ultimatum. Reste à savoir si ses joueurs répondront présent… ou si la crise va encore s’aggraver.