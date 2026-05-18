RC Lens : énorme rebondissement pour Will Still, Auxerre tente de doubler Lorient !

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L’avenir de Will Still connaît un nouveau retournement totalement inattendu. Alors que l’ancien coach du RC Lenssemblait se rapprocher fortement du FC Lorient ces derniers jours, un autre club de Ligue 1 serait désormais en train de bouleverser le dossier.

Et selon les informations de Sacha Tavolieri, c’est l’AJ Auxerre qui aurait pris une énorme avance.

Auxerre passe à l’offensive pour Will Still

D’après Sacha Tavolieri, l’AJ Auxerre aurait placé Will Still tout en haut de sa liste pour le poste d’entraîneur la saison prochaine.

Les discussions seraient même déjà très avancées entre le technicien belge et les dirigeants bourguignons.

Une énorme surprise alors que Lorient semblait encore récemment tenir la corde pour récupérer l’ancien entraîneur lensois.

Lorient pris de court ?

Depuis plusieurs jours, le nom de Will Still circulait avec insistance du côté du FC Lorient, où son arrivée semblait quasiment en bonne voie.

Mais visiblement, l’intérêt très concret d’Auxerre pourrait totalement rebattre les cartes.

Si le dossier se confirme, Lorient pourrait donc voir l’ancien coach du RC Lens lui filer sous le nez au dernier moment.

🚨🔵 EXCLUSIF : L’AJ Auxerre pourrait détourner Will Still du FC Lorient ! 😮



🗣️ Le coach belge est très proche de l’AJA qui l’a placé en tête de liste.



🇧🇪 Discussions avancées en cours.



⏳ Wait&See… 📁 #mercato #Ligue1 pic.twitter.com/espExDsRW5 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 18, 2026

Christophe Pélissier vers la sortie malgré le maintien

Ce possible coup de théâtre pourrait également avoir des conséquences importantes pour Christophe Pélissier.

Malgré le maintien décroché hier soir grâce à une victoire importante contre le LOSC Lille (2-0), l’entraîneur auxerrois ne serait plus assuré de poursuivre l’aventure.

L’arrivée potentielle de Will Still laisse clairement penser que l’AJA envisage un nouveau cycle pour la saison prochaine.

Will Still toujours très convoité

Malgré une aventure contrastée à Lens, Will Still conserve une énorme cote sur le marché des entraîneurs en Ligue 1.

Son profil moderne, sa communication et sa capacité à construire un projet séduisent encore plusieurs clubs français.

Et visiblement, Auxerre semble désormais prêt à tout pour convaincre le technicien belge de rejoindre l’Abbé-Deschamps plutôt que Lorient.

Un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer

Avec des discussions déjà annoncées comme avancées, le feuilleton Will Still pourrait rapidement connaître son dénouement dans les prochains jours.

Une chose est sûre : ce dossier commence déjà à provoquer de nombreuses réactions du côté de Lorient… mais aussi chez les supporters lensois qui observent attentivement l’avenir de leur ancien entraîneur.