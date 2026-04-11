AJ Auxerre – FC Nantes : un nul qui rapproche Nantes de la Ligue 2, les notes des Canaris

La finale pour les barrages entre l’AJ Auxerre et le FC Nantes s’est soldée sur un match nul et vierge (0-0), à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1.

Le FC Nantes se devait impérativement de s’imposer ce samedi sur la pelouse de l’AJ Auxerre afin de conserver l’espoir du maintien en Ligue 1. Mais les hommes de Vahid Haliohodzic n’ont pas su faire mieux qu’un match nul (0-0). Après une première période serrée et animée, puis une seconde plus hachée, les Canaris ont eu les meilleures occasions de la rencontre sans toutefois trouver le chemin des filets. Avec ce match nul, les Canaris, toujours 17es et premiers relégables, pointent toujours à cinq points des Auxerrois, 16es et barragistes, et se rapprochent encore un peu plus de la relégation en Ligue 2.

Les notes des Canaris

Anthony Lopes (5) : L’AJA n’ayant pas cadré le moindre tir, le gardien nantais n’a quasiment rien eu à faire. On retiendra seulement sa sortie aérienne de fin de match (87e).

Frédéric Guilbert (5) : Copie assez correct de l’ancien Strasbourgeois, globalement solide défensivement mais très peu actif offensivement. Remplacé par Rémy Cabella (82e).

Ali Yousuf (5) : Le défenseur central libyen a bien muselé Lassine Sinayoko, puis Sékou Mara, mais a en revanche rencontré davantage de difficultés dans la relance.

Nicolas Cozza (7) : Replacé dans l’axe de la défense par Vahid Halihodzic, l’ancien Montpelliérain s’est montré très souvent décisif, que ce soit dans les duels, son placement ou sa couverture, réalisant notamment un tacle salvateur sur une frappe de Lassine Sinayoko (23e). Le meilleur Canari du match.

Deiver Machado (6) : Bien qu’il ait été aligné au poste de latéral, le Colombien s’est montré particulièrement dangereux offensivement, ayant tenté sa chance à deux reprises (7e, 29e), et fait le travail défensivement.

Francis Coquelin (3) : Évoluant souvent très bas sur le terrain, surtout en seconde période, l’ancien joueur d’Arsenal a semblé émoussé physiquement et aurait pu coûter un but à son équipe après une perte de balle si Lassine Sinayoko s’était montré plus inspiré (23e). Remplacé par Ibrahima Sissoko (73e).

Mohamed Kaba (5) : Le Guinéen a affiché un gros volume de jeu, apportant régulièrement le surnombre offensif. Il a toutefois parfois ralenti le jeu de son équipe.

Johann Lepenant (4) : S’il a été intéressant dans la récupération, l’ancien Lyonnais a été trop souvent imprécis dans la construction du jeu, avec pas moins de 13 pertes de balle.

Dehmaine Tabibou (3) : Aligné ailier droit, l’international Espoirs français a peiné à faire la différence sur son couloir et a manqué une grosse occasion en face-à-face avec Donovan Léon (37e). Remplacé par Fabien Centonze (74e).

Matthis Abline (3) : Peu trouvé par ses partenaires, le meilleur buteur des Canaris cette saison a été très discret tout au long du match, ne touchant que 22 ballons. Remplacé par Mostafa Mohamed en fin de match (81e).

Ignatius Ganago (5) : Averti en début de match pour simulation (4e), le Camerounais a été intéressant dans son jeu dos au but et sans ballon. Pas toujours en phase avec ses compères d’attaque, il ne s’est toutefois procuré aucune occasion.

Par notre correspondant à Auxerre, Fabien Chorlet.