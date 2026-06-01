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FRANCE

FC Nantes : les Kita auraient enfin trouvé leur nouveau coach !

Par Fabien Chorlet - 1 Juin 2026, 11:40
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Waldemar et Franck Kita

Les dirigeants du FC Nantes toucheraient enfin au but dans leur quête du futur coach.

En difficulté depuis plusieurs semaines pour trouver un successeur à Vahid Halilhodzic après avoir essuyé plusieurs refus, dont celui d’Olivier Pantaloni, les dirigeants du FC Nantes auraient enfin trouvé leur nouvel entraîneur.

Le futur entraîneur enfin trouvé ?

C’est en tout cas ce qu’affirme ce dimanche le compte X @BHailoui. Selon l’insider, Waldemar et Franck Kita auraient arrêté leur choix pour le coach de la saison prochaine. Un obstacle subsisterait toutefois : le technicien concerné serait toujours lié à son club actuel, qui ne lui aurait pas encore officiellement notifié son licenciement.

Qui se cache derrière cette piste ?

Si l’identité de cet entraîneur n’a pas été dévoilée, plusieurs pistes peuvent être évoquées. Il pourrait notamment s’agir de Christophe Pélissier ou d’Antoine Kombouaré, dont les situations respectives à l’AJ Auxerre et au Paris FC demeurent incertaines.

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