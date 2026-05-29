FC Nantes : une grosse tendance se dégage pour l’arrivée de Christophe Pélissier

Alors que le FC Nantes cherche toujours son futur entraîneur, une nouvelle information laisse entendre que Christophe Pélissier ne serait pas séduit par le projet des Canaris.

Le FC Nantes continue de naviguer à vue dans sa quête d’un nouvel entraîneur. Plus de quatre semaines après la fin des discussions avec Olivier Pantaloni, le club ligérien n’a toujours pas officialisé de successeur sur son banc, alimentant un flou persistant autour de sa stratégie sportive.

Selon les informations relayées par l’insider Emmanuel Merceron sur X (ex-Twitter), une tendance claire commencerait néanmoins à se dessiner concernant Christophe Pélissier, l’un des profils étudiés par la direction nantaise.

« Il se murmure qu’il n’est pas intéressé, à voir. »

Une déclaration courte, mais révélatrice de la complexité du dossier. Si Pélissier figure bien parmi les techniciens évoqués pour reprendre l’équipe, son manque d’enthousiasme supposé viendrait fragiliser cette piste.

Un dossier qui s’enlise pour le FC Nantes

Depuis plusieurs semaines, le FC Nantes multiplie les approches sans parvenir à conclure. Olivier Pantaloni, priorité initiale, aurait déjà décliné l’opportunité, obligeant la direction à élargir ses recherches.

Dans ce contexte, plusieurs profils circulent, mais aucun ne semble réellement faire l’unanimité ou accepter sans réserve le projet nantais.

Christophe Pélissier, une piste qui s’éloigne ?

Actuel entraîneur d’Auxerre, Christophe Pélissier est reconnu pour sa capacité à structurer des effectifs et à obtenir des résultats dans des contextes difficiles.

Mais selon les échos relayés par Emmanuel Merceron, le technicien ne serait pas pleinement convaincu par l’opportunité nantaise. Une réserve qui pourrait suffire à refroidir les discussions, dans un dossier où l’adhésion au projet apparaît comme un critère déterminant. De plus, Pélissier se trouve dans une situation très délicate à l’AJA, alors que des supporters sont partis ce jeudi pour Pékin afin de rencontrer le propriétaire du club, James Zhou. Au cœur des échanges : l’avenir de Christophe Pélissier et les tensions autour de la direction sportive.

Une attente prolongée qui interroge

Au FC Nantes, cette nouvelle hésitation s’ajoute à une série de signaux négatifs dans la recherche d’un coach. Entre refus, désistements ou profils peu emballés, le club peine à avancer concrètement.

Une situation qui commence à interroger en interne comme en externe, alors que la préparation de la saison prochaine nécessite des décisions rapides avant la reprise officielle…