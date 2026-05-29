PSG Mercato : l’Atlético se paye le Barça dans le dossier Alvarez avec une offre humiliante pour Yamal

Dans le feuilleton autour de Julián Álvarez, l’Atlético Madrid a répondu avec une ironie cinglante au FC Barcelone en publiant une “offre” totalement fictive pour Lamine Yamal sur les réseaux sociaux.

Le mercato autour de Julián Álvarez continue d’alimenter les tensions entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, alors que le PSG est également très intéressé. Si les Blaugranas ont prévu d’envoyer une nouvelle offre pour l’attaquant argentin, le club madrilène a choisi de répondre… par la moquerie.

Sur son compte officiel X (ex-Twitter), l’Atlético a publié une fausse offre de transfert adressée au Barça concernant Lamine Yamal. Une publication volontairement provocatrice, rapidement devenue virale.

Yamal, Pedri et Raphinha utilisés

Le message est présenté comme une annonce mercato, en réalité fausse : “HERE WE GO ! Nous avons envoyé un fax au FC Barcelone avec notre offre de transfert : 4 billets pour le concert de Bad Bunny de demain, un abonnement annuel à ABC et un sachet de graines de tournesol. Nous attendons avec impatience la réponse pour préparer l’annonce ».

Et le club madrilène ne s’est pas arrêté là. Dans une seconde publication, il a utilisé Pedri, avec la même publication : « Pour cette deuxième offre, on a eu un problème : on est tombés à court de billets pour le concert de demain, donc on améliore la proposition précédente avec 6 billets pour celui de dimanche ». Puis enfin Raphinha : « Et pour compléter le 3×1, on s’est emballés et on va casser la tirelire : le joueur arrive en prêt pour une saison et en échange nous prêtons Tom Ford et Smith sans option d’achat. Offre irrésistible ».

Un troll qui illustre une nouvelle fois la guerre d’image entre les deux institutions, où les réseaux sociaux deviennent un terrain d’affrontement aussi important que les négociations de mercato.