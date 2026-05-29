RC Lens Mercato : l’avenir d’Hervé Koffi est scellé et fait un heureux au FC Nantes

Prêté par le RC Lens à Angers SCO, Hervé Koffi ne devrait pas rester en Anjou la saison prochaine. Le club angevin a acté la tendance concernant son avenir.

Le dossier Hervé Koffi semble désormais tranché, même s’il n’y avait peu de doutes. Arrivé à Angers SCO l’été dernier sous la forme d’un prêt en provenance du RC Lens, le gardien burkinabè de 29 ans a su rendre de beaux et grands services cette saison, mais son avenir ne devrait pas s’inscrire du côté de l’Anjou.

Interrogé sur la possibilité de conserver plusieurs joueurs arrivés temporairement, le coordinateur sportif angevin Laurent Boissier a été clair sur la situation du portier lensois. Dans des propos relayés par L’Équipe, il confie : « On aurait adoré conserver Hervé qui a des qualités sportives et humaines incroyables, mais ça ne sera sans doute pas possible ».

Une déclaration qui acte, en creux, la fin de l’aventure entre le SCO et le gardien prêté. Arrivé pour apporter de la concurrence et de la stabilité dans les buts angevins, Koffi a répondu présent, au point de devenir l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison.

Lopes pour succéder à Koffi ?

Et ce mouvement a déjà des conséquences en chaîne sur le marché. Angers travaille en effet sur un nouveau gardien pour la saison prochaine, et la piste menant à Anthony Lopes, en fin de contrat au FC Nantes, a été citée ces derniers jours. Le retour acté de Koffi à Lens ouvre donc la voie à une possible arrivée du portier expérimenté, qui ne jouera pas en Ligue 2 avec les Canaris.

Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2028, le gardien international burkinabè devrait donc faire son retour dans l’Artois à l’issue de son prêt. Reste désormais à savoir si le club sang et or comptera sur lui ou s’il sera de nouveau poussé vers une solution de sortie lors du mercato estival.