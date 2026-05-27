Si plusieurs rumeurs entourent l’avenir de différents clubs de Ligue 1, l’un d’entre eux ne le sera pas encore.

Alors que les rumeurs de rachat agitent plusieurs clubs de Ligue 1, la situation du Montpellier HSC reste finalement beaucoup plus incertaine que prévu. Loin des annonces évoquant une échéance rapide, le dossier ne semble pas avoir avancé de manière décisive. Interrogé par Midi Libre après la défaite en Gambardella, le président Laurent Nicollin a fait un point très clair sur l’état des discussions concernant une éventuelle vente du club.

« Pour l’instant, non, ce n’est ni plus clair ni plus sombre. Il y a des avancées sur certaines choses, des attentes sur d’autres. C’est une question de jours, de semaines pour y voir plus clair, a—tel signalé. Bien sûr, ce serait plus simple qu’on ait plein de droits TV, plein d’argent et qu’on travaille pour bien préparer la saison prochaine. Malheureusement ce n’est pas le cas. Ça n’empêche pas qu’on travaille, qu’on réfléchit avec le coach, avec Bruno Carotti pour l’équipe première. Mais pour l’instant, il n’y a pas plus à dire. » Un message qui confirme surtout une chose : la situation reste totalement ouverte.

Une vente loin d’être actée au MHSC

Alors que certaines informations avaient évoqué une possible accélération du dossier avec une échéance autour du 15 mai, la réalité serait bien différente en interne. Aucune deadline ferme n’aurait été fixée, et les discussions resteraient à un stade encore exploratoire. Dans ce contexte, le MHSC continue de travailler sur son projet sportif comme si aucun changement structurel n’était imminent.

Ce flou autour de Montpellier s’inscrit dans un contexte plus large où plusieurs clubs de Ligue 1 sont régulièrement cités dans des scénarios de vente ou de restructuration, notamment l’OM, l’OL ou encore le FC Nantes. Mais dans les faits, peu de dossiers semblent réellement avancés à court terme, la plupart restant suspendus à des paramètres financiers et institutionnels complexes. Montpellier, de son côté, avance donc prudemment, sans calendrier précis, dans une période où la stabilité reste un enjeu majeur pour préparer la saison à venir.