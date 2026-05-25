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FRANCE

FC Nantes : les révélations inquiétantes sur les Kita pour le futur coach

Par Fabien Chorlet - 25 Mai 2026, 21:00
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Waldemar et Franck Kita

Le fonctionnement à deux têtes entre Franck Kita et Waldemar Kita compliquerait fortement la recherche du futur entraîneur de FC Nantes.

Un peu plus de trois semaines après l’officialisation de sa relégation du club en Ligue 2, le FC Nantes n’a toujours pas trouvé le successeur de Vahid Halilhodzic, qui ne poursuivra pas l’aventure sur le banc nantais la saison prochaine.

Ce lundi, Emmanuel Merceron a fait le point sur le dossier du futur entraîneur des Canaris, expliquant qu’aucune fumée blanche ne semblait proche malgré une reprise prévue dans un mois. « À un mois de le reprise, toujours pas de fumée blanche au FC Nantes, ça devient inquiétant. Il ne règne pas un optimisme débordant dans les deux camps pour la piste Christophe Pélissier. Les Kita sont une nouvelle fois très mal préparés. Michel Der Zakarian motivé pour revenir, mais pas de contacts établis à l’heure actuelle », a confié l’insider du FCN sur X.

La recherche du futur coach plombée par les Kita ?

Le suiveur du club des bords de l’Erdre a également dévoilé quelques coulisses des négociations menées par les dirigeants nantais. Selon lui, le fonctionnement à deux têtes entre Franck Kita et Waldemar Kita refroidirait de nombreux entraîneurs. « La direction à deux têtes opposées, avec Franck Kita qui mène les débuts de discussion, puis qui disparait une fois que le père (Waldemar Kita) entre en scène rebute énormément d’acteurs du marché », affirme Emmanuel Merceron.

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