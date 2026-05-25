RC Lens : Leca répond à Sage pour les ambitions du club

Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, a fait le point ce lundi sur les nouvelles ambitions du club artésien.

Vice-champion de France derrière le Paris Saint-Germain et vainqueur de la première Coupe de France de son histoire, le RC Lens vient de clôturer une saison historique. Des performances qui nourrissent désormais de grandes attentes autour du club artésien, à commencer par celles de son entraîneur, Pierre Sage.

« Mon ambition, c’est de continuer à être performant, efficace dans tout ce que j’entreprends au quotidien et de m’améliorer de jour en jour. J’espère que le staff sera dans la même logique, de manière à ce que le club soit toujours tiré vers le haut, et j’espère aussi que l’effectif suivra ce même chemin », a expliqué le technicien lensois.

Les ambitions, Leca tempère

Invité ce lundi dans l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC Sport, le directeur sportif du Racing, Jean-Louis Leca, a toutefois calmé les attentes autour des Sang et Or. « Il ne faut pas qu’on oublie ce qu’on est et comment on a réussi à arriver jusqu’ici. Il faut être meilleur ? C’est quoi être meilleur ? Le club a 120 ans. En 120 ans, le club a joué quatre fois la Ligue des Champions, on n’est pas un club de Ligue des Champions. Par contre, je ne m’interdis pas de performer, comme l’a fait Brest, ni de rêver encore. Mais si les gens attendent que Lens fasse mieux la saison prochaine, je le dis ouvertement, on ne fera pas mieux. On ne finira pas premiers en Ligue 1 et on ne gagnera pas la Coupe de France l’année prochaine. »