Désireux de renforcer l’effectif du Stade Rennais au mercato, Franck Haise multiplie les pistes communes avec le RC Lens.

Le mercato du Stade Rennais prend une tournure particulièrement explosive cet été. Fraîchement installé en Bretagne, Franck Haise semble déjà avoir une idée très claire de son futur effectif. Et un détail commence fortement à agacer du côté du RC Lens : plusieurs pistes rennaises mènent directement vers des joueurs suivis… ou déjà dans le Nord.

Selon les révélations de l’insider Jonathan, le Stade Rennais avance actuellement sur de nombreux profils également ciblés par Lens pour ce mercato estival. Parmi les postes jugés prioritaires après la qualification européenne, le Stade Rennais rechercherait notamment un gardien titulaire, un défenseur axial gauche, un arrière droit, un ou deux milieux centraux ainsi que plusieurs profils offensifs. Et plusieurs noms commencent déjà à sortir.

Haise et le RC Lens s’entrechoquent

En défense centrale, Malang Sarr, actuellement au RC Lens, serait ciblé. Sur le côté droit, Rennes suivrait également Allan Linguet Mickaël Biron Mickelbrencis, lui aussi annoncé dans le viseur lensois. Au milieu, la situation devient encore plus sensible puisque Adrien Thomasson, joueur emblématique du RC Lens, apparaît dans les pistes évoquées, tout comme Nabil Bentaleb, Arthur Avom et Kévin Danois. Enfin, dans le secteur offensif, Haise suivrait aussi Lassine Sinayoko ainsi que Pablo Pagis, deux profils également observés de près par le RC Lens.

Le même réseau ?

Forcément, cette accumulation de dossiers communs commence à faire énormément parler. Car Franck Haise connaît parfaitement les méthodes, les réseaux et les opportunités du marché lensois après son long passage dans l’Artois. Et certains supporters du RC Lens voient déjà d’un très mauvais œil leur ancien entraîneur venir chasser sur les mêmes terrains. Du côté rennais, cette stratégie traduit surtout une volonté claire : construire rapidement un effectif capable d’exister sur plusieurs tableaux la saison prochaine. Avec l’Europe à gérer, le Stade Rennais veut frapper fort, vite, et Haise semble déjà avoir activé ses connexions.