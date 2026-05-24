Un possible départ de Lucas Chevalier (24 ans) vers le Stade Rennais au prochain mercato se confirme dans les rangs du PSG.

L’avenir de Lucas Chevalier risque d’animer le mercato estival. Barré dans la hiérarchie au Paris Saint-Germain et absent de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026, le gardien français pourrait sérieusement réfléchir à un départ cet été. Et une piste inattendue prend désormais de l’ampleur : le Stade Rennais.

Le Stade Rennais pense bien à Chevalier

Cette semaine, le compte PSG Inside-Actus révélait un intérêt de Rennes et de l’AS Monaco pour le portier parisien. Si la piste monégasque semblait logique, celle menant à Rennes avait davantage surpris, notamment à cause de la présence de Brice Samba dans les cages bretonnes. Mais selon l’insider Jonathan, bien informé sur le SRFC, l’intérêt rennais est bel et bien réel.

Cette situation interroge forcément sur les intentions du club breton concernant son poste de gardien. Brice Samba semblait pourtant solidement installé comme numéro un, mais Rennes pourrait anticiper un mouvement ou préparer une concurrence plus forte à ce poste stratégique.

Un dossier à surveiller cet été

Pour Lucas Chevalier, un départ vers le Stade Rennais représenterait sans doute un recul médiatique par rapport au PSG, mais surtout une possibilité immédiate de retrouver du temps de jeu et de la visibilité en Ligue 1.

À un an de plusieurs échéances importantes en sélection, le gardien devra rapidement choisir entre patience à Paris ou relance ailleurs. Le mercato des gardiens pourrait rapidement s’emballer en Ligue 1, et Rennes semble déjà très actif sur ce secteur. Le dossier Lucas Chevalier pourrait donc devenir l’un des sujets chauds des prochaines semaines.