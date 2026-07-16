ASSE : une très bonne nouvelle annoncée aux supporters

Après avoir séduit les supporters avec son nouveau maillot domicile, l’ASSE a officialisé la date de présentation de sa très attendue tunique extérieure.

L’attente touche bientôt à sa fin pour les amoureux de l’ASSE. Quelques jours après le lancement du maillot domicile 2026-2027, qui a reçu un accueil très positif, le club stéphanois a donné un nouveau rendez-vous à ses supporters.

Par l’intermédiaire de son compte Instagram, l’ASSE a confirmé que son maillot extérieur de la saison 2026-2027 sera dévoilé le 31 juillet. Une annonce qui suscite déjà l’impatience du Peuple Vert, curieux de découvrir le design imaginé par Hummel pour accompagner les Stéphanois cette saison.

Un succès aussi fou que pour le domicile ?

Le club entretient ainsi le suspense autour de cette nouvelle tunique, après le succès d’estime rencontré par le maillot domicile, marqué notamment par un style inspiré de l’histoire des Verts et le retour de Casino comme partenaire majeur.

Le rendez-vous est donc fixé au 31 juillet, date à laquelle les supporters pourront enfin découvrir le deuxième maillot que porteront les Stéphanois lors de leurs déplacements durant l’exercice 2026-2027.