À LA UNE DU 16 JUIL 2026
[23:00]OL Mercato : un taulier lyonnais bien parti pour rejoindre Aubameyang (OM) ?
[22:30]PSG Mercato : Paris a bouclé la signature de deux cadors
[22:00]ASSE : une très bonne nouvelle annoncée aux supporters
[21:40]OM : McCourt a bouclé un nouveau petit jackpot à 15 M€
[21:20]PSG Mercato : c’est imminent pour Yan Diomandé !
[21:00]RC Lens Mercato : Leca a réglé un nouveau départ !
[20:40]OM Mercato : après avoir recalé le FC Nantes, Lorenzi veut récupérer un attaquant de L1
[20:20]FC Nantes : Michel Der Zakarian a réglé un dossier chaud du mercato
[20:00]Équipe de France : l’Angleterre déroule le tapis rouge aux Bleus pour la troisième place du Mondial !
[19:40]RC Lens Mercato : après Nawrocki, une cinquième recrue a été bouclée !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : une très bonne nouvelle annoncée aux supporters

Par William Tertrin - 16 Juil 2026, 22:00

Après avoir séduit les supporters avec son nouveau maillot domicile, l’ASSE a officialisé la date de présentation de sa très attendue tunique extérieure.

L’attente touche bientôt à sa fin pour les amoureux de l’ASSE. Quelques jours après le lancement du maillot domicile 2026-2027, qui a reçu un accueil très positif, le club stéphanois a donné un nouveau rendez-vous à ses supporters.

Par l’intermédiaire de son compte Instagram, l’ASSE a confirmé que son maillot extérieur de la saison 2026-2027 sera dévoilé le 31 juillet. Une annonce qui suscite déjà l’impatience du Peuple Vert, curieux de découvrir le design imaginé par Hummel pour accompagner les Stéphanois cette saison.

Un succès aussi fou que pour le domicile ?

Le club entretient ainsi le suspense autour de cette nouvelle tunique, après le succès d’estime rencontré par le maillot domicile, marqué notamment par un style inspiré de l’histoire des Verts et le retour de Casino comme partenaire majeur.

Le rendez-vous est donc fixé au 31 juillet, date à laquelle les supporters pourront enfin découvrir le deuxième maillot que porteront les Stéphanois lors de leurs déplacements durant l’exercice 2026-2027.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot