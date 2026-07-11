ASSE : les supporters ont pulvérisé un record fou, Larsonneur y est pour quelque chose

L’ASSE frappe fort avec son nouveau maillot domicile 2026-2027. En quelques heures, la tunique signée marquée par le retour historique de Casino a déclenché un engouement inédit.

L’ASSE peut se réjouir : son nouveau maillot domicile 2026-2027 connaît un démarrage historique. Dévoilée Place de l’Hôtel de Ville lors de la présentation officielle organisée par le club, cette nouvelle tunique hummel a immédiatement séduit les supporters stéphanois. Avec son design épuré, ses références au glorieux passé de l’ASSE et surtout le retour de Casino sur la face avant, le maillot incarne une forte dimension identitaire. Le club a notamment voulu rendre hommage au premier titre de champion de France remporté en 1956-1957 avec plusieurs détails rappelant cette époque.

Un volume des ventes doublé sur la première journée complète

Les chiffres confirment l’immense succès populaire autour de ce maillot de l’ASSE. Dès la première heure de commercialisation, les ventes ont progressé de manière spectaculaire avec 150 % par rapport à la saison précédente, comme le rapporte Peuple Vert. Sur la première journée complète, le volume des ventes aurait doublé, dépassant même le lancement du maillot 2024-2025, pourtant marqué par l’enthousiasme du retour des Verts en Ligue 1. Le maillot de gardien connaît également une forte dynamique, porté par la popularité de Gautier Larsonneur auprès du public stéphanois.

Au-delà de l’aspect commercial, ce lancement confirme l’attachement exceptionnel entre l’ASSE et ses supporters. Le retour de Casino, partenaire historique et fondateur du club, renforce la dimension symbolique de cette tenue qui rappelle les grandes heures des Verts. Malgré les défis sportifs et les incertitudes autour de la saison 2026-2027, le Peuple Vert continue de répondre présent lorsque le club met en avant son histoire, son identité et ses valeurs.