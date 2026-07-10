Le transfert de Mamour Ndiaye à l’ASSE aurait bel et bien acté dans la nuit de jeudi à vendredi.

Cette fois, il n’y a plus de suspense. Après plusieurs jours de rebondissements, l’ASSE a bouclé l’arrivée de Mamour Ndiaye. Le jeune gardien sénégalais s’est engagé avec les Verts pour les quatre prochaines saisons.

Ndiaye a signé à l’ASSE jusqu’en 2030

Le dossier avait pourtant connu un sérieux coup de frein en début de semaine. Alors que toutes les parties semblaient proches d’un accord définitif, un contretemps contractuel de dernière minute avait retardé la signature du portier, laissant planer le doute sur l’issue de l’opération. Finalement, les discussions ont rapidement repris et les derniers détails ont été réglés.

Selon Babou le Vert, Mamour Ndiaye est désormais officiellement un joueur de l’AS Saint-Étienne. « Comme annoncé cet après-midi, Mamour Ndiaye s’est engagé à l’ASSE. Le Sénégalais ne voulait rien d’autre que les Verts. Il est désormais lié au club jusqu’en 2030. Deal done », a indiqué l’insider. Le jeune gardien n’a jamais caché sa volonté de rejoindre le projet stéphanois. Malgré les complications apparues ces derniers jours, il est resté déterminé à signer dans le Forez, refusant d’envisager une autre destination.

Du lourd arrive pour Larsonneur

Cette arrivée constitue une nouvelle étape dans le mercato ambitieux mené par Ian Cathro et Kilmer Sports Ventures. Après les renforts déjà enregistrés et ceux attendus dans les prochains jours, les Verts poursuivent la reconstruction de leur effectif avec un recrutement tourné vers la jeunesse et le potentiel.

L’arrivée de Mamour Ndiaye va également intensifier la concurrence dans les buts. Titulaire la saison dernière, Gautier Larsonneur voit débarquer un gardien prometteur, considéré comme l’un des talents émergents du football sénégalais. Une concurrence qui pourrait rapidement redistribuer les cartes au poste. Avec un contrat courant jusqu’en 2030, l’ASSE s’offre un gardien d’avenir sur lequel le club compte bâtir dans la durée. Un nouveau signal fort envoyé par la direction stéphanoise, bien décidée à offrir à Ian Cathro un effectif capable de jouer les premiers rôles cette saison.